Tuğba Altıntop bakın kaç kere imam nikahıyla evlenmiş! Şoke etti... "Hiçbirisinden mehir almadım"

996 yılında dereceye girdiği "Miss Turkey" güzellik yarışmasıyla ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Tuğba Altıntop son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

2003 yılında uzun süre boşanma davası sonrasında şarkıcıdan ayrılan Tuğba Altıntop önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programda Tuğba Altıntop şoke eden bir itirafta bulundu.

Tuğba Altıntop "Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz’den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz" diyerek şoke etti.

1 HAFTA SONRA İMAM NİKAHINI BOZMUŞ

Ünlü isim bununla da kalmadı "8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet’te de mehir vardı. Hiçbirisinden mehir almadım. Ben yeter ki boşanayım derdindeyim. 2,5 - 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu. Sizin bildiğiniz isim değil, sadece Rafet’i biliyorsunuz. Allah izin verirse tabii ki resmi ve imam nikah olmak kaydıyla inşallah Allah’ım bana nasip eder de aklımdaki kişiyle evlenirim. Maşallah tanıdık imamlarımız da vardı. Allah razı olsun." dedi.

