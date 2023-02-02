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Tuğba Altıntop bakın kaç kere imam nikahıyla evlenmiş! Şoke etti... "Hiçbirisinden mehir almadım"

02.02.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle tanınan Tuğba Altıntop, katıldığı bir programda yaptığı imam nikahı itirafıyla şaşırttı. Bir değil iki değil tam 8 kere imam nikahı yaptığını söyleyen Altıntop herkesi şoke etti. Tuğba Altıntop "Hiçbirisinden mehir almadım" dedi.

Tuğba Altıntop bakın kaç kere imam nikahıyla evlenmiş! Şoke etti... "Hiçbirisinden mehir almadım"

996 yılında dereceye girdiği "Miss Turkey" güzellik yarışmasıyla ve Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Tuğba Altıntop son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

2003 yılında uzun süre boşanma davası sonrasında şarkıcıdan ayrılan Tuğba Altıntop önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. Ensonhaber’den İlker Koç’un sunduğu programda Tuğba Altıntop şoke eden bir itirafta bulundu.

Tuğba Altıntop "Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz’den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz" diyerek şoke etti.

Ekran Alıntısı

1 HAFTA SONRA İMAM NİKAHINI BOZMUŞ

Ünlü isim bununla da kalmadı "8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet’te de mehir vardı. Hiçbirisinden mehir almadım. Ben yeter ki boşanayım derdindeyim. 2,5 - 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu. Sizin bildiğiniz isim değil, sadece Rafet’i biliyorsunuz. Allah izin verirse tabii ki resmi ve imam nikah olmak kaydıyla inşallah Allah’ım bana nasip eder de aklımdaki kişiyle evlenirim. Maşallah tanıdık imamlarımız da vardı. Allah razı olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman Tuğba Altıntop evlilik Miss Turkey

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