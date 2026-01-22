Beyazıt Öztürk'ün 'Havalimanında Unutulan Eşyalar' sergisi açıldı

İGA ART projesi kapsamında sanatçılara ve sanatseverlere ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı bu sefer ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün sergisi için kapılarını açtı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü mezunu olan Beyazıt Öztürk ve ekibinin kendi yaptığı bagaj konveyörü ve havalimanında unutulan eşyaların yer aldığı serginin açılışına İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen,İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya ve çok sayıda yönetici katıldı.

'SERGİ BENİ BİRAZ HÜZÜNLENDİRİYOR'

Sergiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Beyazıt Öztürk, “Geçen gün televizyonda da söylemiştim bazı değerleri unutmamak lazım. Bu sergi de bir unutulmama hikayesi hatırlanma hikayesi. Bizim millet olarak hatırlamamız, unutmamamız gereken çok önemli şeyler var. Burada tabi ki daha global bir konu var. Bu unutulan şeyler beni biraz hüzünlendiriyor. Dolayısıyla havalimanında yolculukları devam etmesi gereken eşyaların, İstanbul Havalimanı’nda unutulmuş olması beni biraz hüzünlendirmişti onları bu sergiye çıkarttık. Bu konveyörü sayesinde onları bir kere daha yeni yolculuklarına, yeni sürprizlere taşıdık. Aslında unutulan eşyaların birçoğunu biliyorduk ama kullanılacak şeyler var kullanılmayacak şeyler var. Ama sergimizde takma diş var. Her havalimanının kendine ait bir yolcusu, bağlı olduğu bir şehir, bir ortam, bir coğrafya ve bir kültürü var. Dolayısıyla bunları genişletmeyi düşünüyorum” dedi.

'ANNEMDEN KIYMETLİ NE OLABİLİR Kİ'

Bir basın mensubunun, 'Bir kişinin heykelini yapsanız kimin heykelini yapardınız' sorusu üzerine Öztürk, “Annemin heykelini yapmak isterdim. Ondan daha kıymetli ne olabilir ki. Heykeli dikilecek kadın” diyerek yanıtladı.

'BEYAZLA JOKER MÜKEMMEL GİDİYOR, İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Kanal D’de yayınlanan Beyazla Joker programı ve Beyaz Show ile ilgili de soruları cevaplayan Öztürk şunları söyledi:

“Beyaz Show çok daha ileride olacak. Çünkü Beyazla Joker’e başladık. Şu anda da o iyi gidiyor. İnsanlar biraz tebessüm etmeyi eğlenmeyi özlüyor. Tabi ki hepimiz özlüyoruz. Hep beraber oturup izleyecekleri keyifli bir şey yaptık diye inanıyorum. Geri dönüşler mükemmel, kanal mutlu, seyredenler mutlu. Benim aldığım geri dönüşler çok iyi. En önemlisi ben programı yapmaya severek gidiyorum. Beyaz Show ile ilgili şu an bir düşüncemiz yok o daha sonraki bir konu.”

BİLGEN: İNŞALLAH BAŞKA PROJELERDE DE DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Selahattin Bilgen ise "Beyazıt Beyle bu süreci yaşarken şunu gördüm; hakikatten çok çalışkan birisi yaptığı işi çok ciddiye alıyor ve büyük emek sarf ediyor. Hem atölyede hem burada yaptığı çalışmalar var. Son bir ayda havalimanında benden daha çok vakit geçirdi. Burada otelde kaldı. Bizim otelin daimi müşterisi oldu. Her şey bizim yaz etkinliğimiz ile başladı. Orada çalışan memnuniyetinde olağanüstü bir artış oldu. Bu çalışmayı tetikleyen şey o program oldu. İnşallah başka projelerde çalışırız” diye konuştu.

'YOLCULARIN SEYAHATLERİNİ FARKLI KILIYORUZ'

İstanbul Havalimanı’nda sanatçı ve sanatseverlerin buluşmasını sağlayan İGA ART projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgen, "Bizim için önemi çok yüksek. Biz İstanbul Havalimanı'nı sadece insanların gelip geçtiği seyahat ettiği bir noktanın ötesine taşımak istiyoruz. Bu kapsamda İGA ART bünyesinde kurumsal bir yapımız var. İGA ART olarak Gülveli hocamız başkanlığında güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu aslında zincirin yeni halkası oluyor. İçinde yaşadığımız hız kültüründe sığ yaşamda derinliğe biraz durup yavaşlamaya ihtiyacımız var. Bu sergi biraz da bunu vurguluyor” ifadelerini kullandı.

KAYA: BİZLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya da şunları söyledi:

“Burada İGA Art gibi etki alanı geniş olan kurumların yaşatılması, sürdürülmesi ve yaşatılması lazım. Bizlere, sanatçılara, akademisyenlere sorumluluk düşüyor. Bu kurumlar yaşasın. Şu anda havalimanı içerisinde bir heykel projesinin montajı devam ediyor. Herhalde Cumhuriyet tarihinin en büyük en hacimli bir yapıtı ortaya çıkacak. Hayri Karay’ın isimsiz eserinin yerden yüksekliği 47 metre olacak. Bunların seçilmesi, uygulanması her aşamasındaki şeffaflık, mükemmeliyetçilik, hesap verilebilirlik en önemlisi de sanatçının haklarının korunması açısından büyük bir titizlik ile çalıştık. Beyazıt Öztürk sergisi de bu anlamda hem yapıt anlamında hem de Beyazıt’ın kendi kişiliğinin sanat izleyicisi ile bulaşması açısından bizim için çok kıymetli."