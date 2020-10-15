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Tuğba Altıntop'dan şiddet itirafı: Eski sevgilimden şiddet gördüm

15.10.2020 17:22 | Son Güncelleme:
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Tuğba Altıntop'dan şiddet itirafı: Eski sevgilimden şiddet gördüm

Rafet El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gündemde olan Kadir Şeker için verilen hapis cezası hakkında konuşan Altıntop, iki sene önce sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti.

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine çok üzüldüğünü söyleyen Altıntop, bir zamanlar kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi.

"DEVLETİME SIĞINDIM"

Altıntop, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi: "Bir kadın olarak kesinlikle Kadir'in yanındayım. Verilmiş olan cezanın gerçekten çok gereksiz olduğuna canı gönülden inanıyorum. Yaklaşık iki sende önce maalesef benim başıma da geldi. Her ne kadar şu ana kadar içimde tutmuş olsam da hiçbir zaman istemeyeceğim bu olayla karşı karşıya geldim. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları mı aldım. Devletime sığındım. Gereken cezayı o kişi de aldı. Çok kötüydü o dönemler olmaması gereken şeyler. Çok üzgünüm. Haksız yere bende o istenmeyen duruma maruz kaldım."

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