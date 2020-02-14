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Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz yorumu: Gideri yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı, ikilinin Atina tatilinden sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar ile ortaya çıktı. Yaşananların ardından Tuğba Ekinci de Cem Yılmaz'ı hedef aldı.

Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz yorumu: Gideri yok!

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü. Usta komedyenin eski sevgilisi Defne Samyeli'nin açıklaması ve Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'nun bir soruya verdiği cevabın da etkisiyle sürpriz ilişki, günlerdir magazin gündeminin ilk sırasında...

İddialara göre Yılmaz Samyeli'yi aldattı. Bu bomba aşk gündemdeki yerini korurken Yılmaz'a bir eleştiri de yaptığı politik yorumlarla gündem olan Tuğba Ekinci'den geldi.

Tuğba Ekinci Cem Yılmaz ile ilgili "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler, her yeri zeki olsa n'olur? Yüzü alkolden bakımsız, kırmızı turşu olmuş. Dünyada erkek kalmasa gideri yok” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oturtup işi bitene kadar para saydırıyordur sanane...
haklı valla zekaya değil paraya gelen kadınlar diyelim ama
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