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Tuğba Ekinci'den 'Kondom' açıklaması: Memleketin sapığı ilan edildim

04.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla ve şarkılarla gündem olan Tuğba Ekinci 'Kondom' şarkısının hikâyesini anlattı. Ekinci açıklamasında "Ben bir şov kızıyım" dedi.

Tuğba Ekinci'den 'Kondom' açıklaması: Memleketin sapığı ilan edildim

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci Bize Kaldı programına katıldı. İddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Ekinci, Aleyna Tilki’yi, Hande Yener’i çok beğendiğini söyledi.

Her zaman iddiaları paylaşımlar yapan Ekinci kondom şarkısının hikâyesini anlattı. Tuğba Ekinci açıklamasında "Bir Türk kondom firması bana geldi, sosyal sağlık projesi yapmak istediklerini söylediler. İçinde kondom kelimesi geçen şarkılar yazdırmaya başladık. Kondom albümündeki şarkıların sıralaması; Kondom, Yoksa, Vermem idi. Çıktığı ilk zamanlarda Avrupa’daki MTV’de yayınlandı. O şimdi asker canı neler ister, kondom falan derken memleketin sapığı ilan edildim!" dedi.

Ekran Alıntısı

"BEN BİR ŞOV KIZIYIM"

"Zengin adam sevmek ucuzluk" sözlerini neden söylediğini itiraf eden Ekinci şoke etti. Ünlü isim bu sözü söyleme sebebini "Manşet atılsın da konuşulayım diye yaptığım şeylerden biri. Ben bir şov kızıyım. Şov kızı arada saçmalar. Burada saçmalamışım" sözleriyle açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Tuğba Ekinci
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