Tuğba Ekinci, İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'a söylediği iltifatı duyunca... Şoke eden sözler

Kuş Uçuşu dizisinde başrolde yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol sık sık gündeme geliyor. Aşk iddialarıyla uzun süre konuşulan ikilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak Çelikkol arkadaşı Birce Akalay'ın pozuna "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunda bulunmuştu.

Polemiklerin kraliçesi Tuğba Ekinci bu yorumu ve Birce Akalay'ı beğenmedi. Ekinci güzel oyuncuyu paylaşarak "Buna mı mermiler sekecek? Bundan seken mermi sıkanın kafasına gelir" dedi.

Ekinci'nin bu yorumuna Akalay'ın hayranlarından "Kıskanıyorsun" yanıtları geldi.





