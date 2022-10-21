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Tuğba Ekinci, İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'a söylediği iltifatı duyunca... Şoke eden sözler

21.10.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada sık sık farklı ünlülerle ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çeken Tuğba Ekinci'nin bu sefer hedefinde Birce Akalay vardı. Akalay'ın son haline iltifatta bulunan İbrahim Çelikkol'u gören Ekinci kendini tutamadı.

Tuğba Ekinci, İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay'a söylediği iltifatı duyunca... Şoke eden sözler

Kuş Uçuşu dizisinde başrolde yer alan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol sık sık gündeme geliyor. Aşk iddialarıyla uzun süre konuşulan ikilinin yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak Çelikkol arkadaşı Birce Akalay'ın pozuna "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunda bulunmuştu.

Polemiklerin kraliçesi Tuğba Ekinci bu yorumu ve Birce Akalay'ı beğenmedi. Ekinci güzel oyuncuyu paylaşarak "Buna mı mermiler sekecek? Bundan seken mermi sıkanın kafasına gelir" dedi.

Birce Akalay paylaştı, İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum geldi: &quot;Mermiler seksin...&quot;Birce Akalay paylaştı, İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum geldi: "Mermiler seksin..."

Ekinci'nin bu yorumuna Akalay'ın hayranlarından "Kıskanıyorsun" yanıtları geldi.

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