Tuğba Ekinci kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi affetmedi! Olay pozlarını paylaştı

Gündeme dair yorumları, müstehcen dansları ve tarzıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci sahneye mayo ile çıktı. Pınar Eliçe de bu konuda sessiz kalmadı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı açıklamalarıyla tepki çeken Ekinci'ye Pınar Eliçe "Tuğba'yı çok sağlıklı gördüğümü söyleyemeyeceğim. Olaylar çıkararak kendini gündeme getirmiş bir kişidir" dedi.

Pınar Eliçe konuşmasının devamında "Tuğba değil miydi kadınların giydiği kıyafetler üzerinden 'bu nasıl kıyafetler işte böyle çıkılır mı?' diyen. Senin burada giydiğin kıyafet mi? Kendinle çelişiyorsun" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci ise sosyal medyada Pınar Eliçe'nin eski pozlarını paylaşarak "Kariyerimi ve kıyafetlerimi eleştirirken dozunu kaçıran ayrıca nette bakıldığında dansöz Pınar Eliçe isimli Beyaz TV sunucusuna hukuk takibi başlanmıştır" dedi.