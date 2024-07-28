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  4. Tuğba Ekinci kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi affetmedi! Olay pozlarını paylaştı

Tuğba Ekinci kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi affetmedi! Olay pozlarını paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 08:28
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"O Şimdi Asker" şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Ekinci sahne tarzını eleştiren Pınar Eliçe'ye öyle bir yanıt verdi ki...

Gündeme dair yorumları, müstehcen dansları ve tarzıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci sahneye mayo ile çıktı. Pınar Eliçe de bu konuda sessiz kalmadı.

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Sosyal medyada paylaşılan bazı açıklamalarıyla tepki çeken Ekinci'ye Pınar Eliçe "Tuğba'yı çok sağlıklı gördüğümü söyleyemeyeceğim. Olaylar çıkararak kendini gündeme getirmiş bir kişidir" dedi.

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Pınar Eliçe konuşmasının devamında "Tuğba değil miydi kadınların giydiği kıyafetler üzerinden 'bu nasıl kıyafetler işte böyle çıkılır mı?' diyen. Senin burada giydiğin kıyafet mi? Kendinle çelişiyorsun" ifadelerini kullandı.

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Tuğba Ekinci ise sosyal medyada Pınar Eliçe'nin eski pozlarını paylaşarak "Kariyerimi ve kıyafetlerimi eleştirirken dozunu kaçıran ayrıca nette bakıldığında dansöz Pınar Eliçe isimli Beyaz TV sunucusuna hukuk takibi başlanmıştır" dedi.

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Tuğba Ekinci
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