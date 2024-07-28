MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti! Yakın dost Seda Sayan cenazede olmayacak

Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti! Yakın dost Seda Sayan cenazede olmayacak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 07:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Safiye Soyman'ın oğlunun cenazesi için dostları harekete geçerken yakın arkadaşı Seda Sayan Amerika'da kaldı.

Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti! Yakın dost Seda Sayan cenazede olmayacak

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Safiye Soyman'ın oğlu, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

3096744_c9150e0f2d5ea3b4506bc4a543bef805_640x640

UÇAK BULAMADI

28 Temmuz pazar günü cenazesi yapılacak olan Harun Akaröz Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze açıklaması! "Çok ayıp buluyorum" Cenaze açıklaması! "Çok ayıp buluyorum"

Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'a gözler çevrildi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Seda Sayan, 2. Sayfa'nın haberine göre cenazede olmayacak. Eşiyle Amerika'da olan Seda Sayan uygun uçuş bulamadı ve "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Taze aşıklardan sarmaş dolaş poz! Beğeni yağdıTaze aşıklardan sarmaş dolaş poz! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Safiye Soyman
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.