Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti! Yakın dost Seda Sayan cenazede olmayacak

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

Safiye Soyman'ın oğlu, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

UÇAK BULAMADI

28 Temmuz pazar günü cenazesi yapılacak olan Harun Akaröz Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Safiye Soyman'ın yakın arkadaşı Seda Sayan'a gözler çevrildi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Seda Sayan, 2. Sayfa'nın haberine göre cenazede olmayacak. Eşiyle Amerika'da olan Seda Sayan uygun uçuş bulamadı ve "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" dedi.