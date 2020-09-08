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Tuğba Ekinci minik bikinisiyle meydan okudu! 'Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Yaptığı son şarkıyı duyurmak için sosyal medyadan kalçasını paylaşan Tuğba Ekinci son olarak da yemek sofrası paylaşanlara kızmıştı. 'Yaza veda böyle olur' diyen Ekinci şimdi de minicik bikinisiyle meydan okudu.

Geçtiğimiz gün yemek fotoğrafı paylaşanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci yaptığı paylaşımla yine gündem olmayı başardı.

Tuğba Ekinci, “Her anınızı paylaşıyorsunuz tamam ama şu yemek sofranızı atmanız hiç hoş değil. Resmen görgüsüzlük. Yiyen var yiyemeyen var. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Biraz edepli olun, yeter!” demiş ve bu paylaşımından tam 4 saat sonra yediği mangal etini paylaşarak herkesi şoke etmişti.

Ekran Alıntısı

Ekinci şimdi de minicik bikinisiyle ayna karşısına geçti ve yaza veda videosu çekti.

Tuğba Ekinci sosyal medyadan eleştiri bombardımanı yaptı!Tuğba Ekinci sosyal medyadan eleştiri bombardımanı yaptı!

Ekinci paylaşımında "Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek var mı daha iyisi. Daha iyisi varsa gösterin" diyerek meydan okudu.

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