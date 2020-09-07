Tuğba Ekinci sosyal medyadan eleştiri bombardımanı yaptı!

Geçtiğimiz ay Son Dakika şarkısını piyasaya süren Tuğba Ekinci, klip tanıtımı için Instagram hesabından kalçasının fotoğrafını paylaşmayı tercih etmişti. Ünlü sanatçının siyah bikini altıyla verdiği poz başta hayranları olmak üzere takipçilerini şaşırtmıştı. Kendisine yapılan eleştirilere kulak asmayan Ekinci sosyal medya hesabından adeta yaylım ateşi açtı. Paylaşım sayısının fazlalığından şikayetçi olduğunu belirten Ekinci, edep çağrısı yaptı.

‘RESMEN GÖRGÜSÜZLÜK’

Sosyal medyadan yemek sofralarını paylaşanları eleştiren Ekinci ağır yorumlar yapmaktan çekinmedi. Ekinci, “Her anınızı paylaşıyorsunuz zaten ona bir şey dediğimiz yok. Çünkü görmemişliğinize veriyorum. Lakin şu yemek sofranızı atmanız hiç hoş değil bence. Resmen görgüsüzlük. Yiyen var yemeyen var. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Biraz edepli olun. Yeter” notunu düştü. Tuğba Ekinci'nin paylaşımı hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı.

