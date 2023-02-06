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Tuğba Ekinci'nin sözlerine Hülya Avşar'dan yorum! "Söze bakma..."

06.02.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" yazan Tuğba Ekinci'nin sözleri sosyal medyadan tepki çekti. Ekinci'ye tepki yağarken bir paylaşım da Hülya Avşar'dan geldi.

Tuğba Ekinci'nin sözlerine Hülya Avşar'dan yorum! "Söze bakma..."

"Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" diyen Tuğba Ekinci tepki çekti.

Ekinci "Siz de beni sevmeyin. Hayırdır yani sevmek sevilmek zorunda değiliz. Bunun sebeplerini kendinize sorun bana niye takılıyorsunuz. Çok az var anlaşabildiğim çok az! Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla alakası yok Karadenizlileri çok severim. Ultra harika insanlar benim görüşüm bu" dedi.

Tuğba Ekinci'nin sözlerine Hülya Avşar'ın kuzeni de tepki gösterdi. Avşar "Kültür küpü sevmek zorunda değil, fakat hukukuna saygı duymak zorundadır. Seven sevsin, sevmeyeni hiç sevmem" dedi.

Ekran Alıntısı

Hülya Avşar ise bu yoruma "Hala kızım canım, söze bakma kimin söylediğine bak kendini yorma" diyerek Ekinci'yi ti'ye aldı.

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..." Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

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Hülya Avşar Tuğba Ekinci sosyal medya söyledi

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