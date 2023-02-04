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  4. Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Irkçısın" yorumları geldi

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Irkçısın" yorumları geldi

04.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüslerini paylaşmasıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci şoke eden bir paylaşıma imza attı. "Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" yazan şarkıcıya tepki yağdı. Ekinci daha önce de altılı masayı eleştiren paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Irkçısın" yorumları geldi

O Şimdi Asker ve Condom gibi şarkıları ve erotik pozlarıyla tanınan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya geldiği bilinen Tuğba Ekinci, sık sık göğüslerini paylaşmasıyla adından söz ettiriyordu. Zaman zaman gündeme dair de yorumlar yapan şarkıcı son olarak yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" diyen Ekinci "Siz de beni sevmeyin. Hayırdır yani sevmek sevilmek zorunda değiliz. Bunun sebeplerini kendinize sorun bana niye takılıyorsunuz. Çok az var anlaşabildiğim çok az! Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla alakası yok Karadenizlileri çok severim. Ultra harika insanlar benim görüşüm bu" yazdı.

Ekran Alıntısı

Tuğba Ekinci'nin notunu görenler "Irkçısın", "Sen ne biçim insansın" yorumlarında bulundu.

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