Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi! "Transeksüel dedim diye..."

Al Sana Haber programında sunucu olan Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu'nun arası yine açıldı. Son olarak 10 Kasım'da birbirleriyle zıtlaşan ikili bir süre sonra barışmıştı. Ancak iki ünlü isim yine birbirine girdi.

Karşılıklı paylaşımlar yaparak birbirlerini hedef alan Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu herkesi şoke etti. Seyhan Soylu Tuğba Ekinci'nin popüler olmadığını söylerken yaptığı paylaşımda Ekinci'nin canlı yayındaki takipçi sayısıyla dalga geçti.

Sisi Ekinci'ye "Sen abartmanında starsın" diyerek şoke etti.

"BU SES TONU KADINDAN ÇIKAR MI?"

Tuğba Ekinci'nin Sisi'ye yanıtı ise çok sert oldu. Ekinci "Böyle bir gülüşü olan insan transseksüel dedim diye niye bozulur anlamam!" dedi. Sisi'nin cinsel terciyle ilgili yorumuna devam eden Ekinci "Bu gülüş şekli ve ses tonu kadından çıkar mı?" dedi.

Ekinci hızını alamayınca cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'yi överek "Sen tonu vs eksik ameliyat Hasan amca..." dedi. Tuğba Ekinci daha sonra ise "Hangisi daha kadınsı" anketi de yaparak Sisi'ye kızdıracak bir paylaşımda bulundu.





