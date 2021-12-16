MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi! "Transeksüel dedim diye..."

Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi! "Transeksüel dedim diye..."

16.12.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Al Sana Haber programında sunucu olan Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi. İki ünlü isim birbirlerine sert sözlerle saldırdı. Ekinci Sisi'ye eleştiride bulunurken Selin Ciğerci karşılaştırmasıyla da şaşırttı.

Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu birbirine girdi! "Transeksüel dedim diye..."

Al Sana Haber programında sunucu olan Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu'nun arası yine açıldı. Son olarak 10 Kasım'da birbirleriyle zıtlaşan ikili bir süre sonra barışmıştı. Ancak iki ünlü isim yine birbirine girdi.

Karşılıklı paylaşımlar yaparak birbirlerini hedef alan Tuğba Ekinci ve Seyhan Soylu herkesi şoke etti. Seyhan Soylu Tuğba Ekinci'nin popüler olmadığını söylerken yaptığı paylaşımda Ekinci'nin canlı yayındaki takipçi sayısıyla dalga geçti.

eaeae

Sisi Ekinci'ye "Sen abartmanında starsın" diyerek şoke etti.

1

"BU SES TONU KADINDAN ÇIKAR MI?"

Tuğba Ekinci'nin Sisi'ye yanıtı ise çok sert oldu. Ekinci "Böyle bir gülüşü olan insan transseksüel dedim diye niye bozulur anlamam!" dedi. Sisi'nin cinsel terciyle ilgili yorumuna devam eden Ekinci "Bu gülüş şekli ve ses tonu kadından çıkar mı?" dedi.

22

Ekinci hızını alamayınca cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'yi överek "Sen tonu vs eksik ameliyat Hasan amca..." dedi. Tuğba Ekinci daha sonra ise "Hangisi daha kadınsı" anketi de yaparak Sisi'ye kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

11

222

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖdül gecesinde göz kamaştırdı!Ödül gecesinde göz kamaştırdı!
PARTNER"Dans değil, spor""Dans değil, spor"
Nadide Sultan'ın oğlu büyüdü! Görenler şaşkınlığını gizleyemediNadide Sultan'ın oğlu büyüdü! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Anahtar Kelimeler:
Seyhan Soylu Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişikliği

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

AK Parti ve MHP ne düşünüyor? Erken seçim açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.