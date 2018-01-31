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Tuğba Özay isyan etti: Susun kardeşim susun!

MAGAZİN HABERLERİ | 31.01.2018 10:46 | Son Güncelleme

Eski model Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla, herkesi sakinleşmeye ve sessizliğe çağırdı. Ancak Özay bunu yaparken pek de sakin kalamadı. Toplumsal çöküşe isyan eden Özay, “Eeeeh yettiniz ulan“ diye haykırdı.

Tuğba Özay isyan etti: Susun kardeşim susun!

Gerek magazin ve gerekse siyasi gündem son derece yoğun zamanlar yaşıyor. Toplum hemen her gün yeni bir olayla karşılaşırken bu tempo pek çok kesimi yormaya başladı. Anlamsız kavgalar ve sahte ilişkilerden sıkılan isimlerden biri de Tuğba Özay oldu. Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm bu yaşanan sahtekarlıklara “Durun” dedi ve herkesi bir süre için susmaya çağırdı.

“EEEHHH YETTİNİZ ULAN”
İşte Tuğba’nın o satırları: “Biraz sakinlik biraz suskunluk iyidir! Çok kafa şişirdiniz be! Herkesin derdi var… İşsizlik, yolsuzluk, yoksulluk, savaşlar, tecavüzler, ölümler, haksızlığa uğrayan niceler… Kadına şiddet, hayvana şiddet, çocuğa şiddet, sokakta şiddet, trafikte şiddet, sosyal medyada şiddet, mecliste şiddet! Eeehhh yettiniz ulan! Yaşamaya geldik bu dünyaya! İçine ettiniz üç kuruşluk mutluluğumuzun! Dostluklar sahte! Aşklar sahte! Yediklerimiz sahte! İçtiklerimiz sahte! Zamlar almış başını, birileri açmış kıçını, öbürü örtmüş saçını! Bıktık ulan bıktık! Suni gündemlerden, insanı hiçbir yere götürmeyen boş muhabbetlerden, dayatılan ne idüğü belirsiz kimliklerden! Susun kardeşim susun! Biriniz Mevlana’dan gider ötekiniz Yunus Emre’den, berikiniz Cübbeli der diğeriniz Sokrates! Eehhh sokarız kardeşim çomağı ağzınıza bi yeter! Kim kime dum duma olduk… Paldır küldür yuvarlanıp ruhumuzu boş işlerle doldurduk! Sıkıldık kardeşim sıkıldık! Susun biraz! Susun! Herkesin yükü kendine ağır! Ya Sabır yaa Sabır!”

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