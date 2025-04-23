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Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu yemekte! Aşk dedikodusu yayıldı

Kısa bir süre önce ekranlara veda eden 'Yalı Çapkını' dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. İddialara göre güzel oyuncu ve Okan Buruk bir mekanda görüntülendi.

Okan Buruk ve Afra Saraçoğlu yemekte! Aşk dedikodusu yayıldı
Kubra Akalın

Daha önce adı Hadise ile anılan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk yine gündemde. 'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk hakkından bu iddia gündem oldu.

Magazin Medyası adlı hesapta yer alan iddiaya göre güzel oyuncu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülendi. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi.

Afra Saraçoğlu kısa süre önce dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'den ayrılmıştı. Dizi sonrası imaj de değiştiren güzel oyuncunun bu iddialara ne diyeceği merak ediliyor.

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BOŞANINCA GÜNDEM OLMAYA BAŞLADI

Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 2007 yılında dünyaevine girmiş, 2009'da Ali Yiğit adını verdikleri oğullarının doğumu ile anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Moda tasarımcısı Nihan Akkuş ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 17 yıllık evliliklerini bitirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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