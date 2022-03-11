Tuğba Özay 'Sil Baştan' performansı sosyal medyayı salladı! Dalga konusu oldu

Temmuz ayında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını çiftliğine de sıçrayan manken ve şarkıcı Tuğba Özay, zor bir dönem geçirmişti.

Yangının ardından hayatına dönen Özay, pandemi sonrası sahne almaya başladı. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Bursa'da konser veren Özay, sahne için iddialı bir seçim yaptı.

SİL BAŞTAN ŞARKISINI SÖYLEDİ

Derin yırtmaçlı pembe elbiseyle sahneye çıkan Özay, Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan' parçasını seslendirdi. Özay'ın performansı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulurken, 'Abla lüten sen baştan başlama', 'Kulaklarım kanadı' şeklinde çok fazla yorum geldi.

