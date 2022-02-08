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Tuğba Özerk cephesinden Tosuncuk yanıtı! "Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin..."

08.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özerk'in Çiftlik Bank oyun sitesiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın parasını şirketi üzerinden akladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tosuncuk ile ihbar sonucu soruşturma açılan Özerk'in avukatı iddialara yanıt verdi. Özerk'in avukatı "Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir" dedi.

Tuğba Özerk cephesinden Tosuncuk yanıtı! "Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin..."

Tosuncuk'un parasını akladığı ileri sürülen Tuğba Özerk iddialar sonrası avukatının açıklamasını paylaştı.
Çiftlik Bank oyun sitesiyle binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını kendi şirketi üzerinden akladığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Özerk'in avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

"MÜVEKKİLİMİN BÖYLE BİR ŞİRKETE SAHİP DEĞİLDİR"

Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir. "

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"BÜTÜN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"Zira müvekkilimin bu tarz kirli ilişkilere ihtiyacı olmayacak düzeyde bir sanatçı olduğu toplumca aşikardır. Henüz müracaat bürosundan asıl savcısına tevzi edilmemiş müvekkilim Tuğba Özerk'in dahi haberinin olmadığı bir soruşturmadan basının ne şekilde haberdar olduğu tarafımızca net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Ekran Alıntısı
Yıllardır müvekkilim Tuğba Özerk'e kirli iftiralar atan sapkın bir kişiliğin hayal ürününün ibaret senaryonun savcılık tarafından çürütüleceğine emin olmakla birlikte müvekkilim Tuğba Özerk'e bu şekilde iftira atarak kişilik haklarını zedeleyen kişi ve kurumlar hakkında bütün yasal yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna saygılarımla bildiririm."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Tuğba Özerk
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