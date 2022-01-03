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Tuğba Özerk sahneye sarhoş mu çıktı? Görüntüler tartışma yarattı...

03.01.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle buluşan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu. Bir dinleyici, görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

Türkiye, 2022'ye ünlü şarkıcıların çeşitli mekanlardaki performanslarıyla 'merhaba' dedi. Bu yılbaşında Antalya'da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti.

"SAHNEYE SARHOŞ ÇIKTI" İDDİASI

Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

YENİ ÇALIŞMASIYLA HAYRANLARIYLA BULUŞMUŞTU

Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu parçalarından oluşan maxi single çalışmasının çıkışını 'Perişanım Şimdi'yle yaptı. Özerk, 'Yazık', 'Sorma', 'Yalnızlık Senfonisi' ve 'Güllerim Soldu' eserlerini de yeniden yorumladı.

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Tuğba Özerk
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