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Tuğba Şenoğlu kimdir, aslen nereli? Tuğba Şenoğlu kiminle nişanlandı ve kaç yaşında?

26.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Şenoğlu geçtiğimiz günlerde CEV Şampiyonlar Ligi'ni Vakıfbank ile evine götürdü. Hayatında diğer önemli adımı atmaya da gecikmedi. Burhan İvegin ile evlilik için ilk adımı atan Şenoğlu, İvegin ile nişanlandı. Milli voleybolcu, özellikle milli maçlarda sürekli adından söz ettiriyor. Avrupa'nın en önde oyuncularından olan Tuğba Şenoğlu'nun hayatı ve biyografisi, voleybola nasıl başladığı merak ediliyor. Peki Tuğba Şenoğlu boyu kaç?

Tuğba Şenoğlu kimdir, aslen nereli? Tuğba Şenoğlu kiminle nişanlandı ve kaç yaşında?

Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin ile nişanlandı. Ülkemizin önde gelen voleybolcularından olan Şenoğlu, bu yıl Vakıfbank ile Avrupa şampiyonu oldu. Vakıfbank'ın antrenörü olan Burhan İvegin, İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü & Beşiktaş Spor Kulübü'nde görev aldı. Tuğba Şenoğlu aslen nereli soruları da iletiliyor. Peki Tuğba Şenoğlu kimdir?

TUĞBA ŞENOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1998 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Şenoğlu, voleybola 10 yaşında Mersin'de başladı. Kendine örnek aldığı oyuncular arasında Gözde Kırdar da vardır. 2013'te Vakıfbank SK altyapı takımına transfer oldu. Altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı. 2014 – 2015 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynadı. Sonraki sezon Beşiktaş'ta oynadı.

2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "en iyi smaçör" olarak seçildi. 2017 – 2018 yılları arasında Vakıfbank Sk ana kadrosunda oynamaya başladı. Kiralık yıllarından sonra 2020 – 2021 sezonunda Vakıfbank'ta oynamaya başladı. 2020 Yaz Olimpiyatları ve 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Milli Takım'da görev aldı. 2021 – 2022 sezonunda Vakıfbank ile alınabilecek bütün kupaları kazanmıştır.

Tuğba Şenoğlu'nun boyu 1,85, kilosu 64'tür. Şenoğlu gelecek sezon ise Japonya'nın Kurobe takımında forma giyecek.

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