Tuğçe Koçaş davasında sanık avukatından hakimi kızdıran soru

Ankara'da yaşayan tercüman Tuğçe Koçaş, geçen yıl Ağustos ayında tatil için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne geldi. Burada çevirisini yaptıkları kitapları, kiraladıkları stantta satan Koçaş ve arkadaşı Kısmet Senem Şahin, sık sık müşteri olarak gelen Okan Ş.'nin konuşmalarından rahatsız oldu. İddiaya göre Okan Ş., kitap satın almaya geldiğinde din ve ırk konularında ayrımcı konuşmalar yaptı. Şahin de Okan Ş.'ye stantlarına gelmemesini söyledi.

Şahin ile Koçaş, 7 Ağustos akşamı beraberlerindeki Pervin Yorulmazer (63) ile sahilde yürüyüş yaparken yanlarından Okan Ş., geçti. 3 kadın bir süre sonra kafeye oturdu.

Aynı yere gelen Okan Ş., kendisine hakaret ettiği ve güldüğü gerekçesiyle Koçaş'a kaldırım taşı attı. Taşın sağ gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde 3 saat süren ameliyat geçiren Koçaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.