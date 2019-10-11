Bir erkekle öpüştü diye kız kardeşini intihara sürüklemişti! Ağabeye 'terör cinayeti' cezası

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir erkekle öpüştüğü gerekçesiyle dövdüğü kız kardeşine böcek ilacı vererek intiharına neden olan ağabeye, "kardeşe karşı töre saikiyle kasten öldürme suçu" kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onadı.
Daire, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, sanığın eyleminin "intihara azmettirme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı itirazı da reddetti.
(AA)
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