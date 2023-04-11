Tuğçe Tayfur annesi Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır'ı paylaştı! Görenler bakın ne dedi

Tuğçe Tayfur daha önce yaptığı açıklamada şarkıcılığı bıraktığını açıklamıştı.

Annesi ve babasının ünüyle adını duyuran ve şarkıcı olan ünlü isim "Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyatı ile ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkçası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum" demişti.

NECLA NAZIR'IN SON HALİ

Son dönemde başörtülü tarzıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Necla Nazır ve oğluyla pozunu paylaştı.

Annesi Necla Nazır ve oğlu Efe'yle iftar yapan Tuğçe Tayfur'un annesini görenler "Kızınız gençliğiniz gibi" yorumlarında bulundu.



