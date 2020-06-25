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TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü görevine başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürü Taner Yılmaz görevine başladı.Taner YILMAZ 1974 yılında Almanya’da doğdu.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü görevine başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürü Taner Yılmaz görevine başladı.
Taner YILMAZ 1974 yılında Almanya’da doğdu. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölümünde tamamladı. Memuriyet hayatına 1999 yılında Halk Bankası’nda başlayan Yılmaz, 2002 yılında eski adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü’ne (DİE) naklen geçiş yaparak TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nde İstatistikçi olarak görevini sürdürdü. 2006 yılından bu yana TÜİK’de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü olarak görevine 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren devam eden Yılmaz evli ve iki çocuk babası.

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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

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