Tükenmez içeceği nasıl yapılır? Tükenmez içeceği nedir? İşte tükenmez içeceği tarifi ve malzemeleri

Kış aylarında içilebilecek en özel lezzetlerden bir tanesi olan tükenmez içeceği, muhteşem kokusu, lezzeti ve saymakla bitmeyen faydalarıyla yeniden gündeme geldi. İçerisine sürekli su ilave edilerek devamlı tüketilebilen bu enfes içecek bu nedenle “tükenmez” ismini alıyor. İşte eski bir Bursa içeceği olan tükenmez içeceği tarifi ve hakkında tüm merak edilenler...

TÜKENMEZ İÇECEĞİ NEDİR?

İçerisinde muşmula, armut, elma, ayva, mandalina, portakal, nar, cennet hurması, siyah üzüm, alıç, hurma, nohut, bal ve su bulunan bu içecek eski dönemlerde kış aylarında pek çok evde bulunan ve düzenli olarak tüketilen bir içecekti. Lezzetinin sırrının ise içerisindeki muşmuladan geldiği düşünülüyor. İçerisinde bulunan nohut ile mayalanma sürecinden geçen ve fermente bir içecek olan bu enfes lezzet, sirke veya turşuya benzeyen bir şekilde yapılıyor. Buna karşılık meyvelerin verdiği aroma ve içerisine devamlı olarak su eklenmesi sayesinde turşu veya sirke gibi keskin bir lezzeti olmuyor.

Oldukça bereketli bir içecek olan bu lezzet, büyük cam kavanozların içerisine hazırlanıyor. Günümüzde ise musluklu cam damacanalar bu lezzeti hazırlamak için en doğru tercih oluyor. İşte eski zamanlarda kış aylarında Anadolu’da sıkça tüketilen ve evlerden eksik edilmeyen tükenmez içeceği ile ilgili tüm merak edilenler...