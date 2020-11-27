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Tükenmez içeceği nasıl yapılır? Tükenmez içeceği nedir? İşte tükenmez içeceği tarifi ve malzemeleri

Hande Öztürk Hande Öztürk 27.11.2020 10:43 | Son Güncelleme:
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Tükenmez içeceği nasıl yapılır? Tükenmez içeceği nedir? İşte tükenmez içeceği tarifi ve malzemeleri

Eski bir Bursa içeceği olan tükenmez içeceği kış aylarına girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilen ve faydaları nedeniyle araştırılan içeceklerden bir tanesi oldu. Kokusu, lezzeti ve faydalarıyla bitmek tükenmek bilmeyen bu tükenmez içeceği tarifi çok sayıda insan tarafından merak ediliyor. Peki, tükenmez içeceği nasıl yapılır? Tükenmez içeceği nedir? İşte tükenme içeceği tarifi ve malzemeleri…

Kış aylarında içilebilecek en özel lezzetlerden bir tanesi olan tükenmez içeceği, muhteşem kokusu, lezzeti ve saymakla bitmeyen faydalarıyla yeniden gündeme geldi. İçerisine sürekli su ilave edilerek devamlı tüketilebilen bu enfes içecek bu nedenle “tükenmez” ismini alıyor. İşte eski bir Bursa içeceği olan tükenmez içeceği tarifi ve hakkında tüm merak edilenler...

TÜKENMEZ İÇECEĞİ NEDİR?

İçerisinde muşmula, armut, elma, ayva, mandalina, portakal, nar, cennet hurması, siyah üzüm, alıç, hurma, nohut, bal ve su bulunan bu içecek eski dönemlerde kış aylarında pek çok evde bulunan ve düzenli olarak tüketilen bir içecekti. Lezzetinin sırrının ise içerisindeki muşmuladan geldiği düşünülüyor. İçerisinde bulunan nohut ile mayalanma sürecinden geçen ve fermente bir içecek olan bu enfes lezzet, sirke veya turşuya benzeyen bir şekilde yapılıyor. Buna karşılık meyvelerin verdiği aroma ve içerisine devamlı olarak su eklenmesi sayesinde turşu veya sirke gibi keskin bir lezzeti olmuyor.

tükenmez içeceği

Oldukça bereketli bir içecek olan bu lezzet, büyük cam kavanozların içerisine hazırlanıyor. Günümüzde ise musluklu cam damacanalar bu lezzeti hazırlamak için en doğru tercih oluyor. İşte eski zamanlarda kış aylarında Anadolu’da sıkça tüketilen ve evlerden eksik edilmeyen tükenmez içeceği ile ilgili tüm merak edilenler...

TÜKENMEZ İÇECEĞİ MALZEMELERİ

  • 25 - 30 tane muşmula
  • 3 tane büyük boy elma
  • 2 tane armut
  • 1 tane ayva
  • 1 - 2 avuç nar tanesi
  • 1 tane portakal veya mandalina
  • 1 tane küçük boy cennet hurması
  • 1 çorba kaşığı kadar nohut
  • Bal veya toz şeker (Miktarına damak tadınıza göre karar verebilirsiniz)

Yukarıdaki malzemeler ortalama olarak 3 litrelik bir kavanoz için yeterli oluyor. Buna karşılık daha büyük ya da daha küçük bir kavanoz kullanacağı zaman malzemelerin miktarını da doğru orantılı olarak artırmak ya da azaltmak gerekiyor.

TÜKENMEZ İÇECEĞİ NASIL YAPILIR?

Tükenmez içeceği tarifi aslında oldukça kolay. Öncelikle tüm malzemeleri iyice yıkanıyor ve meyvelerin baş ve sap kısımları kesiliyor. Özellikle meyvelerin kabuklarını soymamak ve çekirdeklerini çıkarmamak gerekiyor. Elma ve armut gibi büyük meyveler ise iri iri doğranarak kavanoza konuluyor. Ardından tüm meyveler karıştırma kabının içerisinde elle iyice karıştırılıyor. Devamında meyve karışımından birkaç avuç alınarak cam kavanoza konuluyor. Üstüne ise bal ya da toz şeker gezdirilerek birkaç tane da nohut ekleniyor.

Kalan meyve karışımından da birkaç avuç alınarak kavanozun içerisine konuluyor. Yeniden üstüne bal veya toz şeker ve nohut serpiliyor. Turşu kurma işleminde olduğu gibi bu işlem bütün meyveler ilave edilene kadar sürdürülüyor. En son ise kavanozun ağzına kadar içme suyu ekleniyor. Sonrasında kavanozun kapağı kapatılıyor ve her gün ağzı gevşetilerek hava alması ve birikmiş gazın çıkması sağlanıyor, devamında yeniden kapatılıyor. Bu işlemler en az 15 gün tekrarlandıktan sonra ve 15 gün boyunca içecek böyle bekledikten sonra tükenmez içeceği hazır oluyor.

TÜKENMEZ İÇECEĞİ NASIL İÇİLİR?

Yaklaşık 15-20 gün içerisinde istenen lezzetine ulaşan içecek, musluklu damacanada hazırlandığı zaman musluktan akıtılarak direkt olarak tüketilebiliyor. Kavanoza hazırlandığında ise tüketmek için öncelikle meyveleri süzmek gerekiyor. Ayrıca süzülen meyvelerin yeniden kavanoza koyulması gerekiyor. Bu içeceği “tükenmez” yapan şey ise içerisine devamlı olarak içme suyu eklenmesi. İçerisinden bir bardak su içecek alındıysa kavanoza yeniden bir bardak içme suyu ilave etmek gerekiyor. Böylece içecek, aylar boyunca tüketilebiliyor. Tadı bozulduğunda ise kavanoz boşaltılıp yeni meyvelerle işlem yeniden tekrarlanıyor.

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TÜKENMEZ İÇECEĞİ FAYDALARI

Bitmemesinin yanı sıra faydaları nedeniyle de eski zamanlardan beri sıklıkla tercih edilen tükenmez içeceği içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunduruyor. Böylece bağışıklığı güçlendirmeye ve kış hastalıklarından korumaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda probiyotik bir özelliği bulunduğu için bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına da desteği bulunuyor. Bu nedenle kabızlık şikayeti olanlar tarafından da tercih edilebiliyor. Mide sağlığına da olumlu etkileri olduğu düşünülen içecek, antioksidan özelliği sayesinde vücudun zararlı maddelerden arındırılmasını destekliyor. Antioksidan özelliğiyle cilt temizliğine de katkısı oluyor.

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