YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tüketiciyi Destekleme Derneğinden "internet alışverişlerde gıdanın son kullanma tarihini kontrol edin" uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden "internet alışverişlerde gıdanın son kullanma tarihini kontrol edin" uyarısı

26.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden "internet alışverişlerde gıdanın son kullanma tarihini kontrol edin" uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketicinin raftaki ürünü kontrol edemediğini belirterek, "Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor." dedi.

Bakal, AA muhabirine, internetten alışverişlerde tüketicinin ürünleri sadece fotoğraftan gördüğünü, satın alma işlemi sonrası ürünlerin seçimini yapamadığını dile getirdi.

Yerinde alışverişte tüketicinin son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri tercih etmediğini, internet alışverişinde ise bu duruma müdahale edemediğini anlatan Bakal, "Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz ve satın aldığınız gıdayı belki de uzun bir zaman içinde tüketeceksiniz. Fakat gelen ürünün son kullanma tarihi yakın olabiliyor. İnternet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketici raftaki ürünü kontrol edemiyor. Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor. Burada görev işletmeye düşüyor. Raf ömrü yaklaşan ürünleri özellikle internetten alışveriş yapan tüketicinin poşetine koymamalı." diye konuştu.

Bakal, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesinde son kullanma tarihi henüz geçmemiş ancak yaklaşmış olan ürünlerde satın alma sonrası cayma hakkının olmadığını söyledi.

- "Dünyada alışveriş alışkanlığı Kovid-19 salgınında değişti"

Özellikle süt ve süt ürünleri ile şarküteri gıdalarında son kullanma tarihinin önemine dikkati çeken Bakal, şunları kaydetti:

"Dünyada alışveriş alışkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde değişti. İnternet alışverişi 1,5 yılda fazlasıyla önem arz eden bir pazar haline geldi. Özellikle son dönemlerde internette yaygın kullanılan market alışverişlerinde ürüne dokunma şansı olmayan tüketicinin haklarının gözetilmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, şarküteri gibi bozulma ihtimali yüksek gıdaların kontrollerini muhakkak satın aldıktan sonra yapın. Satıcının da empati yaparak tüketicinin haklarını koruması son derece önemli. 10 kilogramlık peynirin son kullanma tarihine bir hafta kalmışsa, o ürünün müşteriye gönderilmemesi gerekir."

Bakal, tüketicinin yanı sıra üretici ve sağlayıcının da korunması gerektiğini dile getirerek, "Üretici 'malım satılacak' diye üretiyor. Sağlayıcı da bu malı satabileceğine güvenerek pazarda yerini alıyor. Dolayısıyla her ikisi de ülke ekonomisi için ter döküyor. Tüketimi uzun sürecek ürünlerin son kullanma tarihine bakılarak alınması daha doğru bir alışveriş yöntemi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuşFilmleri aratmayan görüntü! Selde mahsur kalan çift böyle kurtulmuş
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta:Türkiye Ralli Şampiyonası'nın lideri Buğra Banaz'ın aklı şampiyonlukta:
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:25
Yatsı
22:01

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Derman Eczanesi
Odunpazari
25.07.2021 08:30 / 26.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
250720210830260720210830nobetci
Derman Eczanesi
Odunpazari
25.07.2021 08:30 / 26.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
250720210830260720210830nobetci
Derman Eczanesi
Odunpazari
25.07.2021 08:30 / 26.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
250720210830260720210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Yozgat'ta prematüre doğan 25 kilogramlık koç görenlerin dikkatini çekiyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.