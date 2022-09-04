Tükürükten elde edilen DNA'dan kolye yapıp çocuklara hediye ediliyor

RECEP BİLEK - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), TEKNOFEST KARADENİZ'de, çocukların tükürüklerinden elde ettikleri DNA'ları kolye yapıp kendilerine hediye ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

DEÜ'nün buluşları ve kimya deneylerinin sergilendiği stantta, DNA'dan yapılan kolyeler de katılımcıların dikkatini çekiyor.

Tükürükten alınan numuneden çeşitli evrelerden geçirilerek elde edilen DNA, küçük şişelere koyulduktan sonra ziyaretçiye veriliyor.

DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı, AA muhabirine, stantlarında öğrencilere bilimi sevdirmek ve farklı branşları tanıtmak için deneyler yaptıklarını söyledi.

Gençlerin kimyayı tanımalarını istediklerini belirten Akıncı, "Bu yüzden demir ve bakır iyonu reaksiyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bu iki element gerçekten bileşikleriyle, değişik renkleriyle kimyayı sevdiriyor." dedi.

Akıncı, tükürükten DNA ekstraksiyonu yapıp kolye olarak küçük şişeler içinde çocuklara hediye ettiklerini dile getirerek, "Çok mutlu oluyorlar. DNA'larını elde etmek için standımıza geliyorlar. Biz de mutlu şekilde onlara ekstraksiyon yapıyoruz." ifadesini kullandı.

