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Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli? | Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi kimdir?

26.05.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda adından epeyce söz ettiren iddialı dizi Masumlar Apartmanın kadrosuna bir yeni isim daha dahil oluyor. Dizide Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in annesi olarak Tülay Bursa'nın katılacağı açıklandı. Ortaya çıkan haberlerin ardından Tülay Bursa merak edilmeye başlandı. Peki Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli? Detayları haberimizde derledik...

Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli? | Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan OGM Pictures imzalı dizi Masumlar Apartman'ı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye dahil olacağı açıklanan usta oyuncu Tülay Bursa, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Tülay Bursa kimdir? İşte Tülay Bursa'nın hayatına dair merak edilen detaylar...

TÜLAY BURSA KİMDİR?

Tülay Bursa tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 1 Ocak 1970 yılında dünaya gelen başarılı oyuncu, 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.

Seyirlik tiyatro oyunlarının yanı sıra, müzikal yapımlarda da rol alan sanatçı, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Tülay Bursa, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Levent Ülgen'in eski eşi olan sanatçı, Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır.

Şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan ve birçok film ve dizde seslendirme yapan Tülay Bursa, 2015’te Baba Candır dizisinde Nermin, 2916’da Mutlu Ol Yeter dizisinde ise Şerife karakterini canlandırdı.

Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli? | Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi kimdir?

TÜLAY BURSA'NIN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Aramızda Kalsın - 2013
Umutsuz Ev Kadınları - 2012
Kalbim 4 Mevsim - 2012
Musallat 2 - 2011
Sırat - 2011
Asi - 2007
Erkekler Ağlamaz - 2006
Ihlamurlar Altında - 2005
1 Erkek 1 Kadın - 2013
Baba Candır - 2015


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Tülay Bursa
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