Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli? | Masumlar Apartmanı Esat'ın annesi kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan OGM Pictures imzalı dizi Masumlar Apartman'ı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye dahil olacağı açıklanan usta oyuncu Tülay Bursa, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Tülay Bursa kimdir? İşte Tülay Bursa'nın hayatına dair merak edilen detaylar...

TÜLAY BURSA KİMDİR?

Tülay Bursa tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 1 Ocak 1970 yılında dünaya gelen başarılı oyuncu, 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren sanatçı, oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi.

Seyirlik tiyatro oyunlarının yanı sıra, müzikal yapımlarda da rol alan sanatçı, kamera karşısına geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Tülay Bursa, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Levent Ülgen'in eski eşi olan sanatçı, Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır.

Şimdiye dek 15 film ve dizide rol alan ve birçok film ve dizde seslendirme yapan Tülay Bursa, 2015’te Baba Candır dizisinde Nermin, 2916’da Mutlu Ol Yeter dizisinde ise Şerife karakterini canlandırdı.