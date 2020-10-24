Tülin Özen: Öykü Karayel cenazemde beni övecek

Tülin Özen, YouTube’da yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk oldu.

Kötü bir üniversite hayatı geçirdiğini anlatan Özen, “İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi’nde okudum. Orada başıma bir sürü olay geldi. Sonra Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçtim. Bu sefer siyasi yürüyüşlerle karşılaştım” dedi.

Ünlü oyuncu, “Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek."



Özen ayrıca, "Ünlü aşkım; Rus kozmonot Yuri Gagarin. Çok yakışıklı adam, hastasıyım." ifadelerini kullandı.



