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Tülin Özen: Öykü Karayel cenazemde beni övecek

24.10.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Tülin Özen: Öykü Karayel cenazemde beni övecek

Ünlü oyuncu Tülin Özen, "Öykü Karayel'e 'cenazemde konuşmayı sen yapacaksın' diye görev verdim" dedi.

Tülin Özen, YouTube’da yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk oldu.

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Kötü bir üniversite hayatı geçirdiğini anlatan Özen, “İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi’nde okudum. Orada başıma bir sürü olay geldi. Sonra Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçtim. Bu sefer siyasi yürüyüşlerle karşılaştım” dedi.

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Ünlü oyuncu, “Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:
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"Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek."

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Özen ayrıca, "Ünlü aşkım; Rus kozmonot Yuri Gagarin. Çok yakışıklı adam, hastasıyım." ifadelerini kullandı.

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