Tülin Şahin doğduğu topraklarda! "Bazı podyumlar çok duygusaldır"

Star’da yayınlanan Tülin Şahin ile Moda programının sunucusu ünlü model Tülin Şahin, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da iki farklı defilede yürüdü.

Danimarka'da doğup büyüyen Şahin'e defilelerde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlardan Mogens Lykketoft, eski Çevre Bakanı ve parlamenter Ida Auken eşlik etti.

"BAZI PODYUMLAR ÇOK DUYGUSALDIR"

Şahin yaptığı paylaşıma "Yüzlerce podyumda yürümüşsündür... Ama bazı podyumlar çok ayrı yere sahip olur çok duygusaldır. Doğup büyüdüğüm Danimarka'da 'sürdürülebilir moda'yı temsil etmem için @idaauken ve başbakan @mette tarafından davet edilmek ve podyuma çok değerli isimler ile çıkmak çok onur vericiydi" notunu düştü.





