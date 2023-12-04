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Tüm Arjantin onu izledi! Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi çok kızdıracak dans!

04.12.2023 12:14 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da iki sezondur forma giyen ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin partneri Wanda Nara ülkesinde gündem olmaya devam ediyor. Ülkesinde yayınlanan 'Yıldızlarla Dans' yarışmasında boy gösteren Nara, dün gece yaptığı dansla olay oldu. Wanda Nara'nın bu performansı Galatasaraylı taraftarlarca yorum yağmuruna tutulurken, dansı izleyen kullanıcılar "Icardi'yi çok kızdıracak" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara'ya ikinci kez evlilik teklifi yapan Arjantinli yıldız, dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, performansı ve attığı gollerle beğeni toplamıştı.

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Golcü oyuncunun eşi Wanda Nara ülkesinde yayınlanan 'Yıldızlarla Dans' yarışmasında boy gösterirken dün gece yaptığı dansla olay oldu.

PARTNERİYLE SAMİMİ DANS

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Wanda Nara ve yarışma partneti Pasquale La Rocca dün gece bir kez daha sahneye çıkarak dans gösterilerini yaptılar. Wanda Nara'nın dans ettiği anlar Arjantin'de gecenin en çok izlenen görüntünleri arasına girdi.

Dansı izleyen kullanıcılar ise "Icardi'yi kızdıracak" şeklinde yorumlarda bulundu.

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