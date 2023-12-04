Tüm Arjantin onu izledi! Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi çok kızdıracak dans!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında ise bonservisi alınan Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Wanda Nara'ya ikinci kez evlilik teklifi yapan Arjantinli yıldız, dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Icardi, performansı ve attığı gollerle beğeni toplamıştı.

Golcü oyuncunun eşi Wanda Nara ülkesinde yayınlanan 'Yıldızlarla Dans' yarışmasında boy gösterirken dün gece yaptığı dansla olay oldu.

PARTNERİYLE SAMİMİ DANS

Wanda Nara ve yarışma partneti Pasquale La Rocca dün gece bir kez daha sahneye çıkarak dans gösterilerini yaptılar. Wanda Nara'nın dans ettiği anlar Arjantin'de gecenin en çok izlenen görüntünleri arasına girdi.

Dansı izleyen kullanıcılar ise "Icardi'yi kızdıracak" şeklinde yorumlarda bulundu.





