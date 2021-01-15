Tüm-Bul-Sev-Der ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

Bursa’da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Tüm-Bul-Sev-Der) tarafından Muş’a gönderilen tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Muş’ta engelli bireylerin gönül dünyasına dokunan Tüm-Bul-Sev-Der Başkanı Selahattin Turan, onlara tekerlekli sandalye umudu oluyor. Bursa’dan Muş’a gönderilen 2 tekerlekli sandalye, gönüllü üyeler tarafından ihtiyaç sahibi felçli diyabet hastası kadın ile bedensel engelli çocuğa teslim edildi. Eksikliğin giderilmesiyle son derece mutlu olan aileler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekerlekli sandalyelerinin olmadığını ifade ettiler. Anneannesinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Aleyna Dinçer, “Bugün Türkiye Bulanıklılar Derneğinden anneanneme tekerlekli sandalye getirdiler. Kendisi diyabet hastası ve felç geçirdi. Yürüyemiyor. İhtiyacı vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi. Tüm-Bul-Sev-Der Başkanı Selahattin Turan da, Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Tüm-Bul-Sev-Der) olarak sosyal dernekçilikte öncü dernek olmaya, sosyal farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Engelli vatandaşların yüzünü güldürmek adına gelen tekerlekli sandalye taleplerine çözüm ürettiklerini anlatan Başkan Turan, “İlk etapta 80 engelli kardeşimizi sevindirme adına 80 engelli sandalyesi gönderdik. Ardından gelen talep üzerine 35 tane daha engelli sandalyesini göndermiş bulunduk” diye konuştu.

“Muş ve çevresinden gelen talepler üzerine harekete geçtik”

Dernek olarak sosyal projelere devam edeceklerini aktaran Başkan Turan, “Muş ve çevresinden gelen talepler üzerine harekete geçtik. Yönetim kurulumuzla birlikte yeniden bir hareket başlattık. İnşallah onların gönül dünyalarına hitap etme adına yaşadığımız kentimiz Bursa’mızda ve Bulanık’ımızda yüzlerin gülmesi için, engelli kardeşlerimizin gönül dünyalarına hitap etme adına, gönül köprüleri kurma adına, sevgi yumağı oluşturma adına bu tür sosyal projelerimiz devam edecek. Tüm-Bul-Sev-Der olarak sosyal farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Ben bu noktada bizlere omuz veren, yüreğini ortaya koyan gönül dostlarıma, iş adamı dostlarıma, hemşehrilerime ve ayrıca bu dağıtımı gerek Bulanık ilçemizde, gerekse Muş ve çevresinde gönüllü olarak sağlayan sivil toplum kuruluşu yöneticilerimize, kanaat önderlerimize, muhtarlarımıza, medya mensuplarımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok mutlu oldum ve yüküm hafifledi”

5 yaşındaki bedensel engelli oğlu Ensar Güler için derneğe tekerlekli sandalye başvurusu yaptığını ifade eden anne Menekşe Güler, “Maddi durumumuz yok. Oğlumun fiziksel olarak sorunu çok fazla. Tekerlekli sandalyemiz geldi ve çok güzel bir sandalye. Çok mutlu oldum. Yüküm hafifledi. Kiracıyım ve maddi durumum iyi olmadığı için sandalye alamadım. Sürekli kucağımda taşıyorum ve bir de ağır 5 yaşında çocuk. Sırtım ağrıyor, ikiz çocuklarım var, dışarı çıkaramıyorum. Bizim için çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Tekerlekli sandalyelerin dağıtımını sağlayan dernek gönüllüsü Leyla Tekin ise “Dernek Başkanı Selahattin Turan’ın gönderdiği sandalyeleri bugün ailelerimize teslim ettik. İki tekerlekli sandalye teslim ettik. Muş’ta toplam 140’a yakın sandalye teslimatımız oldu. Bu sevgiyi onlarla paylaşıp daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Daha da ulaşacağımız yerler olacak” dedi.

