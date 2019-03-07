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Tüm deprem tahminleri tutuyor! O uzman 'iki gün içinde' olacak dedi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kendini yeni nesi deprem tahmincisi ve sismik uzman olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets'ten yeni bir korkutan tahmin geldi.

Deprem tahmincisine göre iki gün içinde dünyada 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelecek.

Deprem için tarih verdi

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi ve sismik uzman olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında bir büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.
Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.
Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin ardından gözler tekrar Hoogerbeets'e çevrildi. Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri bir deprem için tekrar tarih verdi. Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 7 ve üzerinde büyük ve yıkıcı bir deprem beklediğini duyurdu.
Bahsi geçen tarihler arasında Ay'ın Yeni Ay evresinde olacağına dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Merkür, Jüpiter, Mars ve Güneş'in, Dünya'nın tektonik plakaları üzerinde olumsuz etki yaratacak bir konumda yer alacağını söylüyor.
Hoogerbeets'e göre 4 gök cisminin eşsiz konumu Dünya'da farklı etkilere yol açacak. Hoogerbeets, bu tarz bir dizilimin merkez üssünden 750 km ötede dahi hissedilen ve son derece yıkıcı etkileri olan 7 ve üzeri depreme sebep olacağını öne sürüyor.
Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.
Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman öncü şokların yaşandığını belirtiyor.
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
DEPREMİN DİNİ VE MEZHEP AYIRICI ÖZELLİĞİ YOKTUR.TESADÜF BULUNDUĞUNUZ YERDE TEKTONİK FAY HATTI YOKSA DEPREM OLMAZ.DİNSİZ SİBİRYA DÜZLÜKLERİNDE VE AFRİKANIN ORTALARINDA HİÇ DEPREM OLMAZ.HER DOĞA FELAKETİNİN ALTINDA ALLAH ARAMAYIN.YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE SIKIŞMIŞ GAZLAR YER BULUR VE ÇATLAR.YANİ KONYADA MEVLANA VAR DİYE DEPREM OLMAZ.AYRICA KABE BİLE DEFALARCA YIKIM VE SEL OLMUŞTUR.CAMİLERDE PARATONER OLMASA HER YILDRM ŞİMŞEKDE YERLE BİR OLURDU.BU TESADÜF KELİMESİNİ FELSEFİ AÇIDAN DERİNLEŞTİRİN.JAPONLAR DİNSİZ DİYE DEPREM OLUR DERSEN,ENDONEZYADA MÜSLÜMAN .
KUTSAL SANILAN KİTAPLAR GÖRE DÜNYA DÜZ VE DEPREMLERİ VE FELAKETLERİ ALLAH YAPAR.GÖYA DAĞLARI VE TEPELERİ BİBLO YAPAR GİBİ GİBİ YARATTIK DİYE AYETLER VARDIR. MADEM ALLAH MÜSLÜMANLARDAN YANA BİRAZ TÖLERANS TANISAYDI,ŞİMDİ BUNADA İMTİHAN DERLER.1 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTALIKLA SAVAŞIRKEN BU NİYE BÖYLE DEDİĞİMİZDE,ANNESİNİ BABASINI SINIYOR DİYORLAR.BU NASIL BİR VİCDANSIZ SORGULAMA Kİ ÇOCUK ÜZERİNDE SINANAIYOR BU İŞLER.HASTALIĞI YENDİĞİNDE ALLAH YÜZÜNE BAKTI,NALLARI DİKTİĞİNDE İLAHİ ADALET DİYORSUN.HAYIRDIR BU İŞLERDE TORPİLMİ VAR.HAYDİ CONTA YAKMAYA
ALLAH DUA EDİN,AMA İÇ SONUÇ ALACAĞINIZI SANMAM.YADA MELİH GÖKÇEĞE SORUN, HANİ RAHİP KRİZİNDE DİYORDU YA , MARMARA DEPREMİNİ ABD FETÖ ORTAKLAŞA YAPACAKMIŞ DİYE.VAY CAHİL VAY
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