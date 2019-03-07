Tüm deprem tahminleri tutuyor! O uzman 'iki gün içinde' olacak dedi

Deprem tahmincisine göre iki gün içinde dünyada 7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelecek.

Deprem için tarih verdi

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi ve sismik uzman olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında bir büyük depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı.

Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından gözler tekrar Hoogerbeets'e çevrildi. Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri bir deprem için tekrar tarih verdi. Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 7 ve üzerinde büyük ve yıkıcı bir deprem beklediğini duyurdu.

Bahsi geçen tarihler arasında Ay'ın Yeni Ay evresinde olacağına dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Merkür, Jüpiter, Mars ve Güneş'in, Dünya'nın tektonik plakaları üzerinde olumsuz etki yaratacak bir konumda yer alacağını söylüyor.

Hoogerbeets'e göre 4 gök cisminin eşsiz konumu Dünya'da farklı etkilere yol açacak. Hoogerbeets, bu tarz bir dizilimin merkez üssünden 750 km ötede dahi hissedilen ve son derece yıkıcı etkileri olan 7 ve üzeri depreme sebep olacağını öne sürüyor.

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.