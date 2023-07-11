Tüm dünya bunu konuşuyor! Barcelona'ya Tarkanlı 'Arda Güler' göndermesi!

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan ve dünya çapında yankı uyandıran genç yıldız Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

REAL MADRID'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIMLAR SÜRÜYOR

Transferin açıklandığı andan itibaren yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkatleri çeken Real Madrid, bu paylaşımlarına devam ederken son paylaşım antrenman videosu oldu.

TARKAN ŞARKISIYLA PAYLAŞTILAR

Arda Güler'in de olduğu antrenmandan kesitler paylaşan İspanyol devi, takımın hazırlık videosunu Tarkan'ın Şımarık şarkısıyla paylaştı. Türk takipçiler ise gönderinin altını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

BARCELONA'YA GÖNDERME!

Real Madrid'in bu şarkıyı seçmesinin sebebi olarak ise ezeli rakipleri Barcelona'nın da genç yıldızı çok istemesi ancak transfer yarışında mağlup olması olduğu tahmin ediliyor. Şarkı da geçen 'Beni orta yerimden çatlatıyor' ve 'Sahibin olamadım ya' gibi sözler Barçalı taraftarları kızdırdı.

????Real Madrid, antrenman videosunu Tarkan şarkısıyla paylaştı. pic.twitter.com/PD9enw9rEy — Mynet Spor (@mynetspor) July 11, 2023



