SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Tüm dünya bunu konuşuyor! Barcelona'ya Tarkanlı 'Arda Güler' göndermesi!

Tüm dünya bunu konuşuyor! Barcelona'ya Tarkanlı 'Arda Güler' göndermesi!

11.07.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler Türkçe paylaşımlarına devam ediyor. İspanyol devinde gerçekleştirilen antrenman Tarkan'ın şarkısıyla paylaşılırken, seçilen şarkı dikkat çekti. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan ve dünya çapında yankı uyandıran genç yıldız Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

REAL MADRID'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIMLAR SÜRÜYOR

64a9c4054e3fe02ad4a31c87

Transferin açıklandığı andan itibaren yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkatleri çeken Real Madrid, bu paylaşımlarına devam ederken son paylaşım antrenman videosu oldu.

TARKAN ŞARKISIYLA PAYLAŞTILAR

868656-1759776001

Arda Güler'in de olduğu antrenmandan kesitler paylaşan İspanyol devi, takımın hazırlık videosunu Tarkan'ın Şımarık şarkısıyla paylaştı. Türk takipçiler ise gönderinin altını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

BARCELONA'YA GÖNDERME!

16658278622603

Real Madrid'in bu şarkıyı seçmesinin sebebi olarak ise ezeli rakipleri Barcelona'nın da genç yıldızı çok istemesi ancak transfer yarışında mağlup olması olduğu tahmin ediliyor. Şarkı da geçen 'Beni orta yerimden çatlatıyor' ve 'Sahibin olamadım ya' gibi sözler Barçalı taraftarları kızdırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antrenmanda ağızları açık bıraktı, R. Madrid o anları paylaştı!Antrenmanda ağızları açık bıraktı, R. Madrid o anları paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid paylaşım

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.