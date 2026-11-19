Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta gözler bir yandan da 13. haftada oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah-beyazlılarda ceza sınırında yer alan Leandro Trossard'ın durumu teknik heyetin öncelikli gündem maddesi haline geldi.

ITALIANO'DAN TROSSARD'A KART UYARISI

Son iki lig maçında ürettiği 1 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla takımın hücum organizasyonlarındaki en kilit ismi olan 31 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. On numara pozisyonunda görev verdiği tecrübeli oyuncunun dev derbide mutlaka sahada olmasını isteyen Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Trossard ile özel bir görüşme gerçekleştirerek müsabaka boyunca kontrollü oynamasını ve gereksiz kartlardan kaçınmasını talep etti.

SAVUNMADA AGBADOU BELİRSİZLİĞİ, DJALO İHTİMALİ

Öte yandan siyah-beyazlıların savunma hattında Emmanuel Agbadou'nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Milli takım kampında uyluk ve diz problemi yaşayan Fildişili stoperin, takımla çalışmalara katılması halinde Konyaspor deplasmanında forma giyme ihtimali bulunuyor.

Agbadou'nun karşılaşmaya yetişememesi durumunda ise Vincenzo Italiano'nun savunma göbeğinde Emirhan Topçu'nun partneri olarak Tiago Djalo'ya şans vermesi bekleniyor. Son dört lig mücadelesinde yalnızca 14 dakika süre alabilen Portekizli savunmacının ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, Agbadou'nun maç saatindeki durumuna göre netlik kazanacak.