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  4. Tüm dünya onu konuşmuştu! FIFA’dan Luis Rubiales’e 3 yıllık ceza

Tüm dünya onu konuşmuştu! FIFA’dan Luis Rubiales’e 3 yıllık ceza

30.10.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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FIFA, Kadınlar Dünya Kupası Finali’nin kupa seremonisinde kadın futbolcuyla yaşadığı olay nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Luis Rubiales’e 3 yıl boyunca tüm spor organizasyonlarından men cezası verdi.

Eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in Kadınlar Dünya Kupası Finali’nin kupa seremonisinde kadın futbolcuyla yaşadığı olayın yakınları devam ediyor.

3 YIL MEN

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FIFA, İspanyol Futbol Federasyonu eski başkanı Luis Rubiales’e FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle üç yıl süreyle ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerinden men cezası verildiğini duyurdu.

İSTİFA ETMİŞTİ

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Luis Rubiales, yaşanan olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

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