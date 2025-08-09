SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli Süleyman Al-Obaid için UEFA tarafından yapılan veda paylaşımına tepki olarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" paylaşımında bulundu.

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı
Emre Şen
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA tarafından yapılan "Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek." şeklindeki paylaşıma Salah, Al-Obaid'nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" şeklinde cevap verdi.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi'nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm dünya Salah ın tepkisini konuşuyor! UEFA nın paylaşımına cesurca yorum yaptı 1

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Salah'ın bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gazze doğumlu, evli ve 5 çocuğu bulunan 41 yaşındaki Al-Obaid, Filistin futbolu tarihinin en parlak yıldızlarından biri olarak gösteriliyordu. Filistin Milli Takımı formasıyla 24 resmi maça çıkan eski futbolcu, 2 gol attı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"
Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecekGalatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek
Anahtar Kelimeler:
Filistin mohamed salah salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz açıklama! Fenerbahçe ile görüştü mü? "Ben Galatasaray taraftarıyım"

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.