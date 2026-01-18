SPOR

Tüm dünya Zeynep Sönmez'i konuşuyor! Yaptığı hareketle alkış yağmuruna tutuldu

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in oyunu durdurarak baygınlık geçiren top toplayıcıyı çocuğun yanına koşması dünya genelinde gündem oldu.

Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova’nın ilk tur maçında seti eşitlemek için servis kullandığı sırada, sıcak hava koşullarından etkilenen top toplayıcı çocuğun dengesini kaybederek yere düştüğünü fark eden Sönmez, oyunu durdurmak için elini kaldırdı. Milli tenisçi, kısa süreli rahatsızlık yaşayan çocuğun yanına giderek korttan çıkmasına yardımcı oldu.

Mücadele kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın yeniden başlamasıyla oyununa odaklanan Zeynep Sönmez, Ekaterina Alexandrova’yı 7-5, 4-6, 6-4 mağlup ederek Avustralya Açık’ta ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez’in maç sırasında sergilediği bu davranış yabancı basında da geniş yer buldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, seninle gurur duyuyoruz kızım…"Kaynak: DHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

