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Erman Toroğlu: Galatasaray'dan kelle paça bile olmaz

08.01.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Giresunspor'a yenildiği maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan Erman Toroğlu ilginç bir benzetmede bulundu. Giresunspor'u yenip çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da işler yolunda gitmedi. Giresunspor'un şoke eden golüne karşılık veremeyen Sarı-Kırmızılılar maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçı değerlendiren Erman Toroğlu sosyal medyada gündem oldu. Toroğlu, "Bu Galatasaray'dan kelle paça çorbası bile olmaz" dedi.

Erman Toroğlu: Galatasaray'dan kelle paça bile olmaz

Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Sarı-Kırmızılılarda sabırlar taşmış durumda. Giresunspor mağlubiyeti sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaşan Fatih Terim flaş açıklamalarda bulunmuştu. Spor yorumcusu Erman Toroğlu'da Galatasaray taraftarına destek vererek ilginç bir benzetmede bulundu.

"TEPKİYİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTIM"

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Fatih Terim, "İçeri giriyordum, tepkiyi duyunca dışarı çıktım hepsini içeri aldım tek tek. Kimse bunu hak etmiyor. Kötü zamanlarında yanlarında ben varım, iyi zamanlarında sahne önünde olmalılar. Çok üzüldüklerini biliyorum. Eskiden biz soyunma odasında ağlardık. Antrenör olduğum ilk günden beri söylüyorum. Maçtan önce düşünerek, maçtan sonra gülerek devam edin. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden kafalarını iki ellerinin arasına alıp düşünecekler ama kötü sözleri hak etmiyorlar. Avrupa'da bizi en iyi temsil edecek, en yukarı çıkaracak olan onlar. Taraftar kızabilir, ama kırıcı olmamalı. Onlar da tabi alışkın değiller. İyi oyunların da yetmediği bir sezon yaşıyoruz. Üzgünüz. Futbolda yaşayıp göreceğiz. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

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ERMAN TOROĞLU'NDAN İLGİNÇ BENZETME

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Galatasaray'ın Giresunspor'a mağlup olmasının ardından en ilginç benzetme yine Erman Toroğlu'ndan geldi. A Spor'daki programda maçı değerlendiren tecrübeli yorumcu, "Bu Galatasaray'dan kelle paça çorbası bile olmaz. Bunun sorumlusu Fatih Terim'dir. Yönetimde neler oluyor neler? Luyindama habire adam sakatlıyor. 9 milyon euro bonservis verdiler. Hangi adama veriyorsunuz yahu" dedi. Bu sözlerin ardından sosyal medya adeta yıkıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü
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