Tüm gözler ona çevrildi! Yine bildi

Son zamanlarda yaptığı deprem tahminleriyle gündeme oturmuş olan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yaptığı tahminlerde yine haklı çıkarak birçok kişinin dikkatini üzerine çekti. 1 ay önce Türkiye'yi uyaran Hoogerbeets, tahmininde yine haklı çıktı.

KALİFONİYA TAHMİNİ DE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz ay içerisinde yayınladığı videoda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri analiz eden deprem tahmincisi, iki günde bir 6 veya daha büyük şiddetli depremlerin meydana geldiğini belirtti. Geçtiğimiz ay Kaliforniya'da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremleri inceleyen Hoogerbeets, kısa süre içerisinde bölgede 7 ila 8 büyüklüğünde deprem olacağını belirtmişti.

Hoogerbeets'in bu uyarısının ardından saatler geçti ve Kaliforniya 7.1 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Tabi ki bu kadar tutarlı şekilde tahmin gerçekleştiren Hoogerbeets'in tahminleri de daha çok itibar görmeye başladı.

TÜM GÖZLER ONA YÖNELDİ

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin geçmişte yaşadığı depremlere dikkat çeken Hoogerbeets, 7.4 büyüklüğündeki 1999 depremini hatırlatarak Türkiye'yi bir depremin beklediğinden bahsetmişti. Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremle birlikte bütün gözler deprem tahmincisine yöneltildi.

Uzmanlar bu tahminlerin doğruluğu konusunda şaşkınlık içerisinde olsalar da depremleri önceden tespit etmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

