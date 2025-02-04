Tüm İngiltere, Gençlerbirliği'ni konuşuyor! Baran Yıldız, 18 yaşında Newcastle United'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, ilginç bir transfer hamlesine imza attı. Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen genç oyuncu Baran Yıldız'ı kadrosuna kattı.

"BARAN YILDIZ'IN NEWCASTLE UNİTED'A TRANSFERİ TAMAMLANDI"

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün AA'ya yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Newcastle United'a transfer olan 18 yaşındaki Baran Yıldız, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.