Okan Buruk'tan Sinan Engin'e olay itiraflar! Rafael Leao gerçeği, Osimhen müjdesi ve flaş sözler: "Tutamıyorum kendimi..."

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında alınan 3-1'lik Sporting mağlubiyetinin ardından gözlerin çevrildiği Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un durum değerlendirmesi ortaya çıktı. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Okan Buruk ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin detaylarını canlı yayında kamuoyuyla paylaştı.

RAFAEL LEAO İÇİN FİZİKSEL EKSİKLİK İTİRAFI

Sporting maçındaki kadro tercihleri üzerinden eleştirilen Okan Buruk, yeni transfer Rafael Leao'nun henüz tam kapasiteyle hazır olmadığını vurguladı. Portekizli yıldızın kondisyon eksikliğine dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Leao'yu Başakşehir maçında 30 dakika oynattım, o sürede yoruldu. Sporting maçında da oynattım ama şu an fizik olarak iyi değil. İyi duruma geldiği zaman zaten oynatacağım" diyerek oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

VİCTOR OSİMHEN TRABZONSPOR DERBİSİNE YETİŞİYOR

Sakatlığı sebebiyle Portekiz deplasmanında takımını yalnız bırakan dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara dev maçın müjdesini verdi. Okan Buruk, Nijeryalı yıldız santrfor için "Osimhen muhtemelen Trabzonspor maçına yetişir." ifadelerini kullanarak, dev derbide en önemli hücum silahına kavuşacağının sinyalini verdi.

"KENDİME HAKİM OLAMIYORUM, TUTAMIYORUM"

Görüşmenin detaylarını aktaran Sinan Engin, Okan Buruk'a maç esnasında kenarda daha sakin kalması yönünde tavsiyede bulunduğunu da dile getirdi. Saha kenarındaki aşırı hırslı ve heyecanlı hareketleriyle dikkat çeken Buruk'un ise bu eleştiriye oldukça samimi bir öz eleştiriyle yanıt vererek, "Tutamıyorum kendimi, hakim olamıyorum, sakin de olamıyorum." dediği öğrenildi.