Tüm İspanya'nın dilinde Arda Güler var! Tek başına bir ordu gibi

İspanya LaLiga'da yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başlarken; Dünya Kupası'ndaki oyuncularının çokluğu nedeniyle ilk hafta maçları ertelenen Real Madrid, sahaya inmek için gün sayıyor. Hafta sonu deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak olan eflatun-beyazlılarda, yeni sezon hazırlıklarının en çok parlayan ismi Arda Güler oldu.

MOURINHO'NUN YENİ STRATEJİSİ: ARDA GÜLER

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın kilit isimlerinden biri haline gelen milli futbolcumuz, Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında da merkezde yer alıyor. İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden MARCA'da yer alan habere göre; Arda Güler, takımın hazırlık kampında en iyi ve en istikrarlı oyuncu olarak öne çıktı.

Mourinho'nun Real Madrid'deki ikinci döneminde takım stratejisinin büyük bir bölümünü 21 yaşındaki genç yıldızın üzerinden şekillendirdiğine dikkat çekilirken, Arda'nın etkili oyunuyla göz doldurduğu ifade edildi.

"GERÇEK BİR 10 NUMARA PERFORMANSI"

Kampa fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırlanan Arda'nın, yeni sezonun ilk lig maçında sahaya ilk 11'de çıkmayı sonuna kadar hak ettiği vurgulandı. Daha önce eflatun-beyazlı formayla klasik 10 numara pozisyonunda oynamayan genç yeteneğin, Portekizli teknik adamın kendisine verdiği bu yeni görevi kusursuz bir şekilde yerine getirdiği belirtildi.

Milli yıldızımızın kamp performansı için İspanyol basınında şu ifadelere yer verildi:

"Mourinho'nun ona emanet ettiği görevi fazlasıyla yerine getirdi. Real Madrid'de hiç 10 numara pozisyonunda oynamamış biri için gerçek bir 10 numara performansı sergiledi."