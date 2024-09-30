Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu! Volkan Demirel'den canlı yayında transfer itirafı....

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştıran ve bu görevinden ayrılmasının ardından ekranlarda yorumculuk yapan Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerdeki yayında oldukça dikkat çeken bir itirafta bulundu.

ŞAŞIRTAN İTİRAF!

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu programda Tümer Metin ve Ümit Karan'la yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel, zorlu transfer süreçlerinde "DM'den yürüdüğünü" söyledi.

"DM'DEN EN AZ 3-4 TANE TRANSFER YAPTIM"

Hatayspor'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarla 3-4 transfer yaptığını söyleyen Demirel, "Oyuncu izliyoruz, oyunculara ulaşmamız lazım ben de kendim ulaşmak istiyorum yani bir ismimiz var ya bize cevap verirler diye. Herkese DM'den mesaj atıyorum, diyorum ki nasılsın iyi misin? Cevap verdi mi diyorum ki bu cevap verdi hemen uzatıyorum muhabbeti. DM'den en az 3-4 tane transfer yaptım." ifadelerini kullandı.