SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu! Volkan Demirel'den canlı yayında transfer itirafı....

Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu! Volkan Demirel'den canlı yayında transfer itirafı....

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 14:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe efsanelerinden teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel, Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde yaşadığı dikkat çeken bir anıyı paylaştı. Demirel'in bu anısı stüdyodakileri kahkahaya boğdu. İşte detaylar...

Tüm stüdyo kahkahaya boğuldu! Volkan Demirel'den canlı yayında transfer itirafı....

Son olarak Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştıran ve bu görevinden ayrılmasının ardından ekranlarda yorumculuk yapan Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerdeki yayında oldukça dikkat çeken bir itirafta bulundu.

ŞAŞIRTAN İTİRAF!

Screenshot_5

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu programda Tümer Metin ve Ümit Karan'la yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel, zorlu transfer süreçlerinde "DM'den yürüdüğünü" söyledi.

"DM'DEN EN AZ 3-4 TANE TRANSFER YAPTIM"

Screenshot_4

Hatayspor'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarla 3-4 transfer yaptığını söyleyen Demirel, "Oyuncu izliyoruz, oyunculara ulaşmamız lazım ben de kendim ulaşmak istiyorum yani bir ismimiz var ya bize cevap verirler diye. Herkese DM'den mesaj atıyorum, diyorum ki nasılsın iyi misin? Cevap verdi mi diyorum ki bu cevap verdi hemen uzatıyorum muhabbeti. DM'den en az 3-4 tane transfer yaptım." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
transfer Hatayspor Instagram Volkan Demirel
En Çok Okunan Haberler
Hesaplardan izinsiz para gönderip, kredi çekmişler...

Hesaplardan izinsiz para gönderip, kredi çekmişler...

Damada jet hızında tahliye

Damada jet hızında tahliye

Fiyatını bile açıkladı! Murat Sancak A. Demirspor'u satıyor: Bana ulaşın...

Fiyatını bile açıkladı! Murat Sancak A. Demirspor'u satıyor: Bana ulaşın...

Volkan Demirel itiraf etti! "DM'den yürüdüm..."

Volkan Demirel itiraf etti! "DM'den yürüdüm..."

Sergen Yalçın için sürpriz adres! Süper Lig derken, Almanya'ya gidiyor

Sergen Yalçın için sürpriz adres! Süper Lig derken, Almanya'ya gidiyor

Süper Lig devinden tarihi 'KAP'! Bunu yapan ilk kulüp oldular...

Süper Lig devinden tarihi 'KAP'! Bunu yapan ilk kulüp oldular...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.