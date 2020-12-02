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'Tüm Zamanların En İğrenç Filmi' 10 yıl sonra kesilmemiş versiyonuna özel bir gösterim yapmaya hazırlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 02.12.2020 09:19 | Son Güncelleme:
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'Tüm Zamanların En İğrenç Filmi' 10 yıl sonra kesilmemiş versiyonuna özel bir gösterim yapmaya hazırlanıyor

Tüm otoriteler tarafından şimdiye kadar yapılmış en iğrenç film olarak adlandırılan Srpski film, 'kesilmemiş ve sansürsüz' versiyonuyla bir gösterim yapmaya hazırlanıyor. Yayınlanmış versiyonu bile travmalara neden olan filmin sansürsüz versiyonu soru işaretlerine neden oldu.

Srpski film 2010 yılında vizyona girdiğinde izleyiciler büyük bir şok yaşamış, salonlar daha film yarıya gelmeden boşalmıştı. Sonuna kadar izlemenin neredeyse imkansız olduğu Srpski film, 10 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Testere ve Hostel gibi kanlı sahneleriyle izleyicilerin midesini ağzına getiren filmleri açık ara sollayan Srpski Film, Unearthed Films tarafından yeniden piyasaya sürülüyor. Blu-ray ve 4K seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan filmin daha önce gösterilmemiş sahnelere yer vereceği de belirtildi.

Unearthed Films tarafından filmin 'kesilmemiş ve sansürsüz' versiyonu şimdilik sadece ABD’de satışa sunulacak. ABD dışında hangi ülkelerde satılacağı ise belirsizliğini koruyor.

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SRPSKİ FİLM KONUSU

Emekli bir porn film yıldızı olan Milos, ailesiyle "normal" bir hayat sürdürürken, eski iş arkadaşlarından Lejla bir gün bir teklifle çıkagelir. Milos'un yer almasını istediği "sanat filmi projesi"nde reddedemeyeceği kadar büyük bir para vardır; fakat öte yandan bu işin arka yüzü ve detayları sır gibi saklanmaktadır...

Srdjan Spasojevic'ın Aleksandar Radivojevic ile beraber senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği film ele aldığı konular açısından oldukça sert ve uslup olarak da hiçbir çekincesi olmayan bir yapım.

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