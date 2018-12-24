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Tüm zamanların rekorunu kırdı!

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SİNEMA TV  | 24.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Türk yapımları IMDb Starmetre ve Moviemetre sonuçlarına göre tüm zamanların rekorlarını kırdılar.

Hakan: Muhafız'ın Leyla'sı Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Socipol'ün verilerine göre, Netflix'in ilk Türk dizisi olarak yayına başlayan Hakan: Muhafız (The Protector), IMDb puanlamasında tüm dünyada 5 milyon proje arasında 10. sırayı alarak tüm zamanların en iyi IMDb sıralamasına sahip Türk yapımı olma rekorunu geliştirdi.

Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Geçtiğimiz günlerde yayına giren The Protector’un başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaptı.
Geçen hafta 1943. olarak kariyerinin en iyi sıralamasını yapan Turan, kırılması zor bir rekora imza atarak tüm dünyada 42’inci, Türk oyuncular içinde de 1’inci oldu.
Netflix’in ilk Türk yapımı büyük bir prestij göstergesi kabul edilen ilk 10.000 isim arasına, uluslararası bilinirliği sebebiyle tam 9 oyuncusunu birden soktu. The Protector’ün başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy 159’uncu Hazar Ergüçlü 98’inci oldu.
Tüm bu sıralamalar oyuncularının kariyerlerinin en iyi sıralamaları ve her üç sıralama da bugüne kadar Türk oyuncuların henüz ulaşamadığı sıralamalar oldu.
The Protector ile birlikte Çarpışma dizisinin ve Şampiyon filminin oyuncuları da ilk 10.000 içinde kendilerine yer buldular. Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler de ilk 10.000 isim arasında yer aldı.
Tüm zamanlarda ilk defa dünyadaki ilk 10.000 isim arasına tam 23 isim girdi. Bu, uzun zamandır Türk oyuncuların yakaladığı en yüksek başarı oldu. İlk 20.000 isim arasında ise 54 oyuncu yer alıyor.
The Protector dizisnde sadece son bölüm küçük bir rol ile yer alan Saygın Soysal, Burçin Terzioğlu ve 2. Sezonda kadroya dahil olacağı konuşulan Boran Kuzum da sıralamada yükseldiler.
IMDb listelerinin daimi birincisi Kıvanç Tatlıtuğ, 2272’inci olarak Türk oyuncular içinde 5. sırada yer aldı. Listenin her zaman ilk 3’ü içinde görmeye alışık olduğumuz Haluk Bilginer 9, Belçim Bilgin globalde ilk 10.000 isim arasında olmasına rağmen Türk oyuncular içinde 16’ıncı olabildi.
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Anahtar Kelimeler:
Hakan: Muhafız Ayça Ayşin Turan The Protector

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