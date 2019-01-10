Tüm zamanların seyirci rekortmeni komedi filmleri

Box Office Türkiye verilerine göre; Türkiye'deki sinema salonlarında 50 komedi filmi tüm zamanların rekorunu kırarak kayıtlardaki listeye yerleşti. Listenin ilk iki sırasında Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik serisinin filmleri yer alırken, listedeye girebilen tek yabancı yapım Karayip Korsanları serisinin son halkası Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filmi oldu. İşte seyirci rakamları ve gişeye damga vuran 50 komedi filminin listesi...