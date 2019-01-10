Box Office Türkiye verilerine göre; Türkiye'deki sinema salonlarında 50 komedi filmi tüm zamanların rekorunu kırarak kayıtlardaki listeye yerleşti. Listenin ilk iki sırasında Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik serisinin filmleri yer alırken, listedeye girebilen tek yabancı yapım Karayip Korsanları serisinin son halkası Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filmi oldu. İşte seyirci rakamları ve gişeye damga vuran 50 komedi filminin listesi...
Tüm zamanların seyirci rekortmeni komedi filmleri
50- Osmanlı Cumhuriyeti
1.423.303
49- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi
1.483.848
48- Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı
1.529.857
47- Hükümet Kadın 2
1.530.071
46- Bana Masal Anlatma
1.576.979
45- Hababam Sınıfı Merhaba
1.581.457
42- O Şimdi Asker
1.657.051
41- Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı
1.666.330
39- Hedefim Sensin
1.712.957
38- Sümela'nın Şifresi Temel
1.731.519
37- Olanlar Oldu
1.811.081
36- Ali Baba ve 7 Cüceler
1.828.311
34- Berlin Kaplanı
1.983.077
33- Osman Pazarlama
1.983.777
32- Dedemin Fişi
2.015.665
31- Yol Arkadaşım
2.060.866
30- Hababam Sınıfı 3,5
2.068.165
29- Kardeşim Benim
2.070.949
27- Pek Yakında
2.187.278
26- Muro Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
2.315.902
24- Yol Arkadaşım 2
2.335.718
23- Aşk Tesadüfleri Sever
2.418.090
22- Eyyvah Eyvah
2.459.815
21- Kahpe Bizans
2.472.162
20- Hababam Sınıfı Askerde
2.587.824
19- Organize İşler
2.618.244
18- Çalgı Çengi İkimiz
2.798.016
17- Vizontele Tuuba
2.894.802
15- Recep İvedik 3
3.326.084
14- Eyyvah Eyvah 3
3.414.212
12- CM101MMXI Fundamentals
3.842.535
11- Eyyvah Eyvah 2
3.947.988
9- Ailecek Şaşkınız
4.034.858
8- Recep İvedik
4.301.693
7- Recep İvedik 2
4.333.144
5- Aile Arasında
5.289.051
4- Düğün Dernek 2 Sünnet
6.073.364
3- Düğün Dernek
6.980.070
2- Recep İvedik 4
7.369.098
1- Recep İvedik 5
7.437.050
Okuyucu Yorumları 0 yorum