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Tüm zamanların seyirci rekortmeni komedi filmleri

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SİNEMA TV  | 10.01.2019 09:22 | Son Güncelleme

İşte seyirci rakamları ve gişeye damga vuran 50 komedi filminin listesi...

Box Office Türkiye verilerine göre; Türkiye'deki sinema salonlarında 50 komedi filmi tüm zamanların rekorunu kırarak kayıtlardaki listeye yerleşti. Listenin ilk iki sırasında Şahan Gökbakar imzalı Recep İvedik serisinin filmleri yer alırken, listedeye girebilen tek yabancı yapım Karayip Korsanları serisinin son halkası Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filmi oldu. İşte seyirci rakamları ve gişeye damga vuran 50 komedi filminin listesi...

Tüm zamanların seyirci rekortmeni komedi filmleri

50- Osmanlı Cumhuriyeti

50- Osmanlı Cumhuriyeti
1.423.303

49- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi

49- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi
1.483.848

48- Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı

48- Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı
1.529.857

47- Hükümet Kadın 2

47- Hükümet Kadın 2
1.530.071

46- Bana Masal Anlatma

46- Bana Masal Anlatma
1.576.979

45- Hababam Sınıfı Merhaba

45- Hababam Sınıfı Merhaba
1.581.457

44- Sen Kimsin

44- Sen Kimsin
1.592.471

43- Deliha

43- Deliha
1.596.119

42- O Şimdi Asker

42- O Şimdi Asker
1.657.051

41- Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı

41- Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı
1.666.330

40- Hokkabaz

40- Hokkabaz
1.710.212

39- Hedefim Sensin

39- Hedefim Sensin
1.712.957

38- Sümela'nın Şifresi Temel

38- Sümela'nın Şifresi Temel
1.731.519

37- Olanlar Oldu

37- Olanlar Oldu
1.811.081

36- Ali Baba ve 7 Cüceler

36- Ali Baba ve 7 Cüceler
1.828.311

35- Görümce

35- Görümce
1.914.199

34- Berlin Kaplanı

34- Berlin Kaplanı
1.983.077

33- Osman Pazarlama

33- Osman Pazarlama
1.983.777

32- Dedemin Fişi

32- Dedemin Fişi
2.015.665

31- Yol Arkadaşım

31- Yol Arkadaşım
2.060.866

30- Hababam Sınıfı 3,5

30- Hababam Sınıfı 3,5
2.068.165

29- Kardeşim Benim

29- Kardeşim Benim
2.070.949

28- Deliha 2

28- Deliha 2
2.106.154

27- Pek Yakında

27- Pek Yakında
2.187.278

26- Muro Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

26- Muro Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
2.315.902

25- Yahşi Batı

25- Yahşi Batı
2.323.061

24- Yol Arkadaşım 2

24- Yol Arkadaşım 2
2.335.718

23- Aşk Tesadüfleri Sever

23- Aşk Tesadüfleri Sever
2.418.090

22- Eyyvah Eyvah

22- Eyyvah Eyvah
2.459.815

21- Kahpe Bizans

21- Kahpe Bizans
2.472.162

20- Hababam Sınıfı Askerde

20- Hababam Sınıfı Askerde
2.587.824

19- Organize İşler

19- Organize İşler
2.618.244

18- Çalgı Çengi İkimiz

18- Çalgı Çengi İkimiz
2.798.016

17- Vizontele Tuuba

17- Vizontele Tuuba
2.894.802

16- Vizontele

16- Vizontele
3.308.120

15- Recep İvedik 3

15- Recep İvedik 3
3.326.084

14- Eyyvah Eyvah 3

14- Eyyvah Eyvah 3
3.414.212

13- A.R.O.G

13- A.R.O.G
3.707.086

12- CM101MMXI Fundamentals

12- CM101MMXI Fundamentals
3.842.535

11- Eyyvah Eyvah 2

11- Eyyvah Eyvah 2
3.947.988

10- G.O.R.A.

10- G.O.R.A.
4.001.711

9- Ailecek Şaşkınız

9- Ailecek Şaşkınız
4.034.858

8- Recep İvedik

8- Recep İvedik
4.301.693

7- Recep İvedik 2

7- Recep İvedik 2
4.333.144

6- Arif v 216

6- Arif v 216
4.968.462

5- Aile Arasında

5- Aile Arasında
5.289.051

4- Düğün Dernek 2 Sünnet

4- Düğün Dernek 2 Sünnet
6.073.364

3- Düğün Dernek

3- Düğün Dernek
6.980.070

2- Recep İvedik 4

2- Recep İvedik 4
7.369.098

1- Recep İvedik 5

1- Recep İvedik 5
7.437.050
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