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Tümer Metin: Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Gomis'i alırdım!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2019 08:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Beşiktaş ve milli takımın eski futbolcusu Tümer Metin, Süper Lig'de sezon değerlendirmesi yaptı. Fenerbahçe'nin 2 tane forvete ihtiyacı olduğunu ve Gomis'i transfer etmesi gerektiğini söyleyen Tümer Metin, Arda Turan'ın Inter'e transfer olma şansını değerlendirdi.

Tümer Metin: Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Gomis'i alırdım!

Spor yorumcusu Tümer Metin, beIN SPORTS'ta Süper Lig sezonunu değerlendirdi.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları;

2 senedir kullandıkları fikstür avantajı şampiyonluğu getirdi. Ama o ana kadar yarışın içinde kalabilmek çok önemli. Futbolun ve oyunun kuralları var. Fatih Terim oyunun kurallarını iyi biliyor. Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutladı. Şimdiden 23. şampiyonluk hesapları yapılıyor.

"ORMAN, AVCI'YLA GÖRÜŞÜR"

Bugün yarın Fikret Orman, Abdullah Avcı'yla görüşür. Olası konuşmayı söylüyorum. Sonra Göksel Gümüşdağ'la konuşulur ve izin istenilir. Diyelim ki hiçbir kulüp gitmedi. Başakşehir bence Abdullah Avcı'yla devam eder. Son iki senedir, son haftalarda şampiyonluğu vermiş takımı başka şekilde yarışta tutamazsınız. Abdullah Avcı başka bir yarışma isteyebilir.

"GALATASARAY'IN KARE ASI..."

Galatasaray'ın kare ası: Feghouli, Mariano, Onyekuru... Dördüncü için tartışırsınız ama ben Marcao'yu yazarım.

"BELHANDA'NIN YERİ DOLAR"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu Feghouli ve Onyekuru üzerinden anlatabiliriz ama Belhanda üzerinden anlatamayız. Belhanda şampiyon takımın halkalarından biri olabilir ama yeri en kolay dolacak oyuncudur.

"BU KARARI VERMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Uğurcan nasıl oynasın, transfer tahtası kapalı olmasaydı? Trabzonspor gibi bir yerde karar vermek kolay değildir. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ı kadro dışı bıraktı. Sosa'yı 6 numaraya çekti. Bütün sezon oynattı. Trabzonspor'un şimdi bir kadro temeli var.

"BURSA'NIN YOLU ÇOK UZUN"

Bursaspor 490 milyon TL borcun altına girene kadar bir tane forvet bulamadın. VAR'a takıldı Bursaspor ama VAR'a takılmayan var mı? Bursa'nın yolu çok uzun..

"ŞENOL HOCA'NIN BIRAKTIĞI TAKIM..."

Bilic'in Şenol hocaya bıraktığı takımın elle tutulur bir yanı vardı, Şenol hoca bir tahribat bırakıyor. Şenol Hoca'nınbıraktığı takım, aldığı takımdan daha kötü.

"ARDA, INTER'E GİDERSE..."

Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır.

"BEN F.BAHÇE'YE GOMIS'İ ALIRDIM"

Fenerbahçe'ye çok acil mevkisinin en iyi 5 oyuncusunun alınması lazım. 2 stoper kesin, %100 golcü lazım. Ben gidip Gomis'i alırım. 30 yapar mı bu ligde? Yapar.

"TOPAL'A YAPILANI YAKIŞTIRAMADIM"

Bu senenin kazananlarından biri Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe'nin bu sezon düştüğü duruma Galatasaray veya Beşiktaş düşseydi daha farklı sonuçları olabilirdi. Ancak Mehmet Topal'a yapılanı yakıştıramıyorum. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğüne yakıştıramıyorum.

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