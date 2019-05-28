Tümer Metin: Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Gomis'i alırdım!

Spor yorumcusu Tümer Metin, beIN SPORTS'ta Süper Lig sezonunu değerlendirdi.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları;

2 senedir kullandıkları fikstür avantajı şampiyonluğu getirdi. Ama o ana kadar yarışın içinde kalabilmek çok önemli. Futbolun ve oyunun kuralları var. Fatih Terim oyunun kurallarını iyi biliyor. Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutladı. Şimdiden 23. şampiyonluk hesapları yapılıyor.

"ORMAN, AVCI'YLA GÖRÜŞÜR"

Bugün yarın Fikret Orman, Abdullah Avcı'yla görüşür. Olası konuşmayı söylüyorum. Sonra Göksel Gümüşdağ'la konuşulur ve izin istenilir. Diyelim ki hiçbir kulüp gitmedi. Başakşehir bence Abdullah Avcı'yla devam eder. Son iki senedir, son haftalarda şampiyonluğu vermiş takımı başka şekilde yarışta tutamazsınız. Abdullah Avcı başka bir yarışma isteyebilir.

"GALATASARAY'IN KARE ASI..."

Galatasaray'ın kare ası: Feghouli, Mariano, Onyekuru... Dördüncü için tartışırsınız ama ben Marcao'yu yazarım.

"BELHANDA'NIN YERİ DOLAR"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu Feghouli ve Onyekuru üzerinden anlatabiliriz ama Belhanda üzerinden anlatamayız. Belhanda şampiyon takımın halkalarından biri olabilir ama yeri en kolay dolacak oyuncudur.