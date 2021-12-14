Tümer Metin bombayı patlattı! Vitor Pereira Pelkas'a...

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya 3-2 yenildiği maçın yankıları devam ediyor. Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de Pelkas'ın neden oynamadığı hakkında bilgi verdi. Canlı yayında çok sert ifadeler kullanan tecrübeli yorumcu Vitor Pereira'yı suçladı.

"FENERBAHÇE'NİN SEZON BAŞINDAN BERİ OYUNU MEMNUN ETMEDİ"

"Fenerbahçe, sezon başından bu yana kazandığı haftalar dahil memnun etmedi. Oyun memnun etmedi. Bilakis kaybedebilir Fenerbahçe ama çok dominant, baskın, genine uygun oyunu oynarsın kaybedersin ama o oyun seni taşır. Bu şekilde kazansan da taşımayacak."

"FENERBAHÇE PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDI"

"Bu da kulübün son senelerde içinden geçtiği durumla doğru orantılı. Sonuca ulaşalım da nasıl olursa olsun. Biraz psikolojik olarak da yıprandığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Biraz rahatlamak için de güçlü bir oyuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin."

PELKAS BOMBASINI PATLATTI: TAKTIN OYNATMIYORSUN

"Ben Fenerbahçe'de Dimirtis Pelkas'ı konuşmaktan yoruldum, ne olabilir bu kadar Pelkas'ta, ne olabilir? Bir içeri atarsın, hadi kardeşim dersin. Pelkas'a taktın ve oynatmıyorsun. Taktın yani bunun başka bir açıklaması yok. Frankfurt maçında oynadı ama ben ne yapayım o maçı? Futbolcunun gönlünü böyle alamazsın. Pelkas'ı bugün son 10-15 dakika oyuna atsan emin ol sorumluluk duygusu ile sana katkı sağlayabilir. Vurdumduymazlık yapacağını da düşünmüyorum."



