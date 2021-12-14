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Tümer Metin bombayı patlattı! Vitor Pereira Pelkas'a...

14.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yorumlarıyla sosyal medyada her zaman gündeme gelen Tümer Metin, Fenerbahçe'de Pelkas'ın neden oynamadığı hakkında flaş bilgiler verdi. Tümer Metin, "Taktın ve oynatmıyorsun, başka açıklaması yok” ifadelerini kullandı.

Tümer Metin bombayı patlattı! Vitor Pereira Pelkas'a...
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya 3-2 yenildiği maçın yankıları devam ediyor. Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de Pelkas'ın neden oynamadığı hakkında bilgi verdi. Canlı yayında çok sert ifadeler kullanan tecrübeli yorumcu Vitor Pereira'yı suçladı.

"FENERBAHÇE'NİN SEZON BAŞINDAN BERİ OYUNU MEMNUN ETMEDİ"

"Fenerbahçe, sezon başından bu yana kazandığı haftalar dahil memnun etmedi. Oyun memnun etmedi. Bilakis kaybedebilir Fenerbahçe ama çok dominant, baskın, genine uygun oyunu oynarsın kaybedersin ama o oyun seni taşır. Bu şekilde kazansan da taşımayacak."

"FENERBAHÇE PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDI"

"Bu da kulübün son senelerde içinden geçtiği durumla doğru orantılı. Sonuca ulaşalım da nasıl olursa olsun. Biraz psikolojik olarak da yıprandığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Biraz rahatlamak için de güçlü bir oyuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin."

PELKAS BOMBASINI PATLATTI: TAKTIN OYNATMIYORSUN

"Ben Fenerbahçe'de Dimirtis Pelkas'ı konuşmaktan yoruldum, ne olabilir bu kadar Pelkas'ta, ne olabilir? Bir içeri atarsın, hadi kardeşim dersin. Pelkas'a taktın ve oynatmıyorsun. Taktın yani bunun başka bir açıklaması yok. Frankfurt maçında oynadı ama ben ne yapayım o maçı? Futbolcunun gönlünü böyle alamazsın. Pelkas'ı bugün son 10-15 dakika oyuna atsan emin ol sorumluluk duygusu ile sana katkı sağlayabilir. Vurdumduymazlık yapacağını da düşünmüyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas Vitor Pereira
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