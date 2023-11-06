Tümer Metin, canlı yayında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından gözler yeni teknik direktörün kimin olacağına çevrilmiş durumda. Çoğunluk aranmaksızın 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi nefesler tutuldu. Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın kesin olarak aday olacağı bekleniyor. Bu iki adayın da teknik direktör seçimi şimdiden belli...

SERGEN YALÇIN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Emre Kocadağ ve Hasan Arat'ın başkan olması halinde yapacağı ilk hamlenin göreve Sergen Yalçın'ı getirmek olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın ile temas kuran iki başkan adayı tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldı ve anlaşma sağladı.

TÜMER METİN AÇIKLADI

Beşiktaş'ta başkan olacak adayın teknik direktör tercihinin nasıl olacağı konusunda yorum yapan Tümer Metin, "Gideceğin tek adres var; Sergen Yalçın... Başka birine gidemezsin. Eğrisini, doğrusunu tartışırız. Sergen hoca da adım kadar eminim, gelmek ister. Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın olacak." dedi.





