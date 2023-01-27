Tümer Metin çılgına döndü! Kendisiyle fotoğraf çekilen kişinin 'Yüzüne tükürdüm' lafı sonrası 'Alaçatı'da fellik fellik aradım' dedi ve...

Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Tümer Metin, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, kendisiyle fotoğraf çektiren bir kişinin hakkında söylediklerini öğrendikten sonra verdiği reaksiyonu anlattı.

"ALAÇATI'DA FELLİK FELLİK ARADIM"

Paylaşıma yapılan 'suratına tükürseydin' yorumunu değerlendiren Metin, "Biri fotoğraf çektirmek istedi, çekildim. Instagram'dan etiket bildirimi geldi, fotoğrafı paylaşmış. Biri de 'Suratına tükürseydin pembe tezkerenin' yazmış. Fotoğrafı çektiren de 'Tükürdüm zaten' yazmış. Fellik fellik aradım Alaçatı'da da bulamadım Allah'tan." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in anlattığı olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Beşiktaş'ta 160 maça çıkan Metin, 38 gol - 41 asistlik bir performans sergilemiş ve 2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı - lacivertlilerde ise 53 maçta görev yapan Tümer Metin, 11 gol - 6 asistlik bir oyun ortaya koymuştu.



