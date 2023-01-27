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Tümer Metin çılgına döndü! Kendisiyle fotoğraf çekilen kişinin 'Yüzüne tükürdüm' lafı sonrası 'Alaçatı'da fellik fellik aradım' dedi ve...

27.01.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, şimdilerde ise spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, fotoğraf çektirdiği bir kişiyle yaşadığı anısını anlattı. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte kamuoyunda oldukça tartışılan Metin'in paylaştığı anı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Tümer Metin çılgına döndü! Kendisiyle fotoğraf çekilen kişinin 'Yüzüne tükürdüm' lafı sonrası 'Alaçatı'da fellik fellik aradım' dedi ve...

Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Tümer Metin, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, kendisiyle fotoğraf çektiren bir kişinin hakkında söylediklerini öğrendikten sonra verdiği reaksiyonu anlattı.

"ALAÇATI'DA FELLİK FELLİK ARADIM"

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Paylaşıma yapılan 'suratına tükürseydin' yorumunu değerlendiren Metin, "Biri fotoğraf çektirmek istedi, çekildim. Instagram'dan etiket bildirimi geldi, fotoğrafı paylaşmış. Biri de 'Suratına tükürseydin pembe tezkerenin' yazmış. Fotoğrafı çektiren de 'Tükürdüm zaten' yazmış. Fellik fellik aradım Alaçatı'da da bulamadım Allah'tan." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in anlattığı olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE KARİYERİ

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Beşiktaş'ta 160 maça çıkan Metin, 38 gol - 41 asistlik bir performans sergilemiş ve 2006 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı - lacivertlilerde ise 53 maçta görev yapan Tümer Metin, 11 gol - 6 asistlik bir oyun ortaya koymuştu.


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